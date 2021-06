Что послушать на выходных?

ooes — мои (твои) тёмные желания. Заряженная электроникой поп-музыка от девушки, на которую мы возлагаем большие надежды. Недавно Лиза стала героиней программы Spotify RADAR, а её сингл «Зима» вполне справедливо можно назвать большим хитом. Мы специально сейчас пишем мало о музыке, желая, чтобы вы послушали её без каких-либо ожиданий — удивлять должен звук, а не текст. Весь альбом спродюсирован senbonzakura.

Tyler, The Creator — Call Me If You Get Lost. История путешественника Тайлера Боуделейра с DJ Drama в роли рассказчика. Этот альбом не станет новым словом ни в дискографии Тайлера, ни в музыкальном ландшафте в целом. Это просто квинтэссенция всего того, что вы полюбили и возненавидели в музыканте пост-Wolfовского периода. Но работа интересная как минимум с точки зрения того, как она исполнена: много речитатива, ломанная структура треков, очень классные сэмплы и винтажные ударные.

Shortparis — Яблонный сад. Новый альбом группы, которую принято считать местным феноменом. Своим самобытным и неповторимым подходом к написанию композиций Shortparis удивляют не только простых слушателей из СНГ, но и зарубежных критиков. Вы можете как угодно относиться к посылу песен, но помпезности и эмоциональности у этой музыки не отнять. Режущие слух лязгающие и ревущие инструменталы здесь сочетаются с нежным вокалом Николая Комягина, и всё это в итоге создаёт ощущение тревоги и безысходности. Мало кто в России способен сделать подобный альбом-экспириенс, но я очень рад, что такие сумасшедшие энтузиасты всё же существуют. (Федор Сучилин)

Sault — Nine. Новый альбом загадочной группы Sault, запомнившейся переосмыслением африканской музыки и умением удерживать тайну вокруг своего имени. Релиз будет доступен для прослушивания и покупки на протяжении 99 дней, после чего эта возможность исчезнет навсегда.

Ski Mask The Slump God — Sin City The Mixtape. Первый с 2018 года альбом рэпера, считающегося когда-то настолько же перспективным артистом, как и XXXtentacion. Неизвестно с чем конкретно связана такая долгая пауза, но можно привязать к причине минимум два события, которые тяжело пережил Ski Mask: это и гибель Экса, с которым он дружил, и передозировка Джуса, которого в шутку называли близнецом автора «Sin City».

Seemee — TXC. Секрет Сими предельно прост: минимализм в звуке, увесистые бассы и сухая читка. Несмотря на однотипность звучания, такая формула звучит куда интереснее, чем приевшиеся детроит-репрезенты (без них не обошлось, благо тут всего два таких трека). Новый альбом репера удивил меня проскакивающими изредка экспериментами: советую заценить фиты с Пикой и Чемодан Клан, а также олдскульный бум-бэп «12 лет назад». (Ф. С.)

i61 — BLOODRAIN. Эксцентричный участник Dopeclvb выпустил новый ЕР. Проект записан после творческого выгорания — i61 пришел к выводу, что лучшим спасением от кризиса в творчестве является само творчество.

Backxwash — I Lie Here Buried With My Rings and My Dresses. Если вы ищете, что можно крутого сейчас послушать в индастриал хип-хопе, то прошу любить и жаловать: новый альбом рэперки из Замбии сокрушает давящими инструменталами и агрессивной подачей, в которой сочетаются техничный речитатив и надрывающиеся вопли. В продюсировании альбома, кстати, приняли участие clipping. (Ф. С.)