Жар? Или «Жара»?

Первый день музыкального фестиваля «Жара» отметился максимальным скоплением людей при минимальных мерах защиты. Жизнь ничему не учит организаторов — были уже и Баста, и «Звери», но нет: когда речь заходит о деньгах, все остальные вопросы уходят на второй план. В соседнем здании, напомним, в эпоху первой волны располагался ковидный госпиталь, за организацию которого Агаларовы тоже получили нормально денег от Правительства.

Закономерный итог — Крокус, вероятно, закроется на 90 дней. Надеемся, полученной с фестиваля выручки хватит на организацию еще одного ковидария, но уже за свой счет — после такого безответственного подхода платить за эту услугу было бы, мягко говоря, иронично.