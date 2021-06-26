Бахрушинская рокировка — часть обновления отрасли?

Главная новость недели — увольнение директора и, без преувеличения, лидера Музея им. Бахрушина Дмитрия Родионова. Его сменила бывший зам Кристина Трубинова. Событие это во многом печальное — мало радости в том. что музейная отрасль снова потеряла одного из самых авторитетных руководителей. Схожая ситуация в апреле случилась со Светланой Мельниковой и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, так что можно говорить о некоей тенденции.

Можно по-разному относиться к ситуации и построить множество теорий одна забористей другой, но факт в том, что Ольга Любимова занялась формированием кадрового резерва— подбирает новых специалистов и ставит их «к станку». Может, и правда лучше делать это в музее подобного уровня: эксперименты в Музее Победы или Эрмитаже могут обойтись слишком дорого. У Трубиновой есть опыт работы в Музее на Поклонке — многое, мягко говоря, не получалось, но были и локальные успехи, несмотря на сомнительную репутацию. Коллеги пишут, что именно благодаря ее усилиям о музее заговорили за пределами узкого круга знатоков.

Надо понимать, что происходящее сейчас в Бахрушине — это в том числе экзамен для Трубиновой. Контракт с Александром Школьником истекает в следующем году, и как знать — успешно показав себя руководителем сейчас, у Кристины есть шанс встать во главе Музея Победы. Не без поддержки Сергея Обрывалина, разумеется.