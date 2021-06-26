«Лётчик» держит путь за океан через Азию и Европу

Ещё не настало 4-е ноября, когда фильм Рената Давлетьярова выйдет в российский прокат, как его уже приобрели американские дистрибьюторы. Более того, речь об одном из ведущих — Well Go USA Entertainment.

Картина выйдет и в других государствах. В частности, в Великобритании, Италии и Швейцарии «Летчика» выпустит Koch Media. Также фильм точно появится в кинотеатрах Японии, Южной Кореи, Чехии, Словакии, а также в балканских странах.

Ничего удивительного в этом нет. Трейлер понравился всем. Закрытые показы новой работы студии «Централ Партнершип» для дистрибьютеров тоже были.

На «Кинопоиске» у «Лётчика» 97% зрительских ожиданий. С учётом этого и показов за рубежом, фильм точно будет коммерчески успешным. Что же касается реакции критиков, об том узнаем только 5 ноября.