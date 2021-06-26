Жарко. Ну, положим — до понедельника, потом будет попрохладней и, вроде, намечаются дожди и грозы, но пока очень жарко. Синоптики коллекционируют температурные рекорды и дают прогнозы, одни мрачней других. Население традиционно не обращает на эти прогнозы внимания и сидит на дачах, у кого они есть. Там тоже жарко, но терпимо: на теневую сторону дома перешёл, или в нижний этаж спустился, от раскалённой крыши подальше, сквозняк создал, приоткрыв окна-форточки и, не забыв от комаров тюль запахнуть, жди вечера, когда не то, чтобы прохлада приходит, но как-то легче становится. Только воды кошкам-собакам надо побольше налить.

Жарко. Опять же, в стране очередной взрыв коронавируса. Только-только, вроде как, полегчало, и вдруг… А чего, собственно, «вдруг»? На хрена было границы открывать? Причём их опять открыли — с той же Турцией. Только на этот раз предупредили, что кто едет — на свой страх и риск, вывозить никого ниоткуда не будут. А открыли тогда зачем? Денег туркам решили подбросить? Эрдоган позвонил Путину, попросил его отельеров выручить? Что у них там за отношения, не понять. Он нас делает на всём постсоветском пространстве, как хочет. Мы ему за свои кровные АЭС строим. Ну, и по-мелочи. Газ там, нефть, туристы, С-400… Впечатление сюрреалистическое.

Жарко. Собянин опять ограничения вводит, как всегда путаные, как дреды у растафари или венгерской овчарки-пули. Песков с Голиковой говорят разное, на тему того, что народ сам во всём виноват, и нехай идут вакцинироваться, пока с работы не попёрли. А вакцина то в одном, то в другом городе заканчивается. Как так?! Интернет на них всех шаржами полон, в том числе яркими, талантливыми, мультипликационными. И не то, чтоб население своё начальство так уж сильно разлюбило, а его врагов полюбило, но просто обрыдли они сразу все. Никого ни видеть, ни слышать не хочется. Примерно, как в Армении, где проигравший Карабах Пашинян выборы выиграл.

Выиграл он их потому, что те, кто был властью до него, надоели людям ещё больше и веры им ни у кого особой нет. Что до того, что будет делать, если что, Россия и лично Путин, о чём из армянских СМИ звонят и непрерывно спрашивают… Может, что-то будет. Может, нет. Никто за армян не будет большими армянами, чем они сами. И ни за кого никем не будет. Хотя пока жара — никакого настроения давать прогнозы. Да и какие? С позиций силы не хотели ни о каком урегулировании с Баку говорить. Предлагали сто раз. Теперь какие у них позиции? Не было бы наших миротворцев, Степанакерт бы турки с азербайджанцами и сирийскими боевиками тоже взяли.

Спасибо нам, правда, никто за это не сказал. Но благодарность — категория неполитическая. Так что, продолжит Никол Пашинян морочить людям своим головы, насчёт интеграции Армении в западный мир, продолжится возвеличивание нациста Гарегина Нжде, продолжат дашнаки сказки рассказывать, про возвращение горы Арарат и озера Ван… Ну, а диаспора армянская по всему миру, продолжит биться за признание геноцида армян вековой давности, имея в балансе потерю Карабаха, а если Москва оставит Ереван без поддержки, так и много чего ещё. Анкара в этом Баку с удовольствием поможет, а опыт у турок по искоренению всего армянского большой.

Впрочем, у всех бардак. В Израиле с трудом склеили на живую нитку правительство без вечного премьера Нетаньяху. Сколько оно протянет, непонятно. Может и недолго. При том, что ХАМАС живее всех живых, а в Иране новый президент, из самых жёстких… В Европе новые санкции против России готовят, пока Макрон получает по физиономии, Меркель готовится на выход, а Джонсон нам провокации в Чёрном море устраивает. В Америке с одной стороны Байден нам курлычет про какую-то стратегическую стабильность, а с другой опять санкции и угрозы, одни хуже других. Ну, а на Украине и в Польше и вовсе сплошной дурдом. Хотя это у них, как всегда. Жарко же…