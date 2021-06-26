Как могут подставить друзья

До сих пор жена вспоминает, как могли её подставить друзья, когда ездили нашей обычной командой из трёх семейных пар на круиз, на Карибы. Они, конечно, этого в виду не имели, но… Дело было в Майами. Точнее, УЖЕ в Майами, куда до того прошли двумя машинами от Нью-Йорка по всему восточному побережью США, через Вашингтон, Вильямсбург, Саванну и Орландо, где на пару дней зависли в «Мире Диснея». Шли с приключениями, но это отдельный разговор. А поскольку все трое мужчин в этом странствии, как и во всех других, куда отправлялись таким составом, были и остаются металлургами, тема крепких напитков была им не чужда.

Точнее, автор с этим делом намертво завязал, получив химическое отравление ещё в 80-м, на последней посиделке группы, перед тем, как все разъехались по распределению, после армейских лагерей, но двое остальных были привержены традиции на ужин отхлебнуть чего-нибудь крепкого. Не до поросячьего визга, понятное дело — не дети, но и не пренебрегая возможностью лишний раз перед едой продизенфицировать желудок. Что требовало всерьёз подойти к этому перед тем, как садиться на корабль, поскольку на борту алкоголь шёл только за большие и очень большие деньги в ресторанах, а всё, купленное там в магазинах, выдавали на руки уже перед возвращением в порт.

Ну, и кому это тогда уже бы было нужно? На берегу с огненной водой не было никаких проблем. А океанская романтика? Волны, звёздное небо, острова… И всё всухую?! Мисисовцы на это пойти никак не могли. Это были явно неправильные пчёлы, и они делали очень и очень неправильный мёд. Так что ситуацию надлежало исправить и она была исправлена самым простым способом. Алкоголь был закуплен заранее и перелит в баллоны из-под яблочного сока, кока-колы и воды. По цвету получилось в самый раз. Оказывается, виски, коньяк и водка очень соответствуют по колеру всему, вышеперечисленному. Кто бы знал…

Ну, прибыли на корабль. Суматоха, суета, ураган «Вильма» к Майами идёт, надо успеть убрать корабли из порта, так что все торопятся… Ушли, кстати, на три часа раньше графика, а ещё через два часа Майами ураганом и накрыло. Результаты увидели, когда вернулись. Впечатляло, хотя большую часть разрушенного уже убрали. Но пока суд да дело, надо было попасть на борт, что, надо отдать должное команде «Ройял Карибиан», проходило слаженно, как отправка космического корабля («Роскосмос» времён Рогозина и космодрома «Восточный» в виду не имеются). Проверка багажа. Мужики на чемоданах, лёгкий багаж сдали жёнам… А кому ещё?

Как выяснилось, алкоголь там и был — в двух больших пакетах, которые любимая супруга, ничтоже сумняшеся, на ленту транспортёра поставила. Причём перед этим одну из бутылок с водой открыла и на глазах у таможенников сделала из неё глоток. Жарко было. Причём взяла, совершенно случайно, ту, в которой на самом деле была вода. Притом, что во всех остальных бутылях такого типа — водка. Повезло. А то, если бы из любой из тех отхлебнула, такой бы был сюрприз… Ну, Г-дь дуракам помогает. Правда, когда у неё потом пакеты отобрали, разбираясь по каютам, и объяснив, что к чему, ругалась долго. Но от вечерней дозы не отказывалась. Любимые жёны — страшная сила…