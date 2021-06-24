{ 24 июня 2021 }

Михаил Пореченков станет тренером Равшаны Курковой

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Равшана Куркова. Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании «Марс Медиа»

Съемки многосерийного фильма «Чайки» для телеканала «Россия» начались в Санкт-Петербурге. Главные роли в сериале режиссера Антона Сиверса исполнят Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте и др. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве.

«Чайка» — это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) — человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них — своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

— Эта история меня заинтересовала сразу, как только я про нее услышал, — говорит Михаил Пореченков. — Ведь прообразом моего персонажа стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Я его хорошо знаю, видел его игры, поэтому сыграть эту роль — для меня крайне интересная актерская задача. Мне очень нравится мой герой, я его чувствую, понимаю. Такой резкий, честный, прямолинейный человек, увлеченный своим делом, который привык всегда добиваться поставленных целей.

Равшана Куркова сыграет в сериале нападающую волейбольной команды Леру.

— Роль интересная, требующая серьезной подготовки, — говорит актриса. — Тут все сошлось: хороший сценарий, замечательные партнёры, команда у нас очень крепкая. Антон Сиверс — сильный, внимательный режиссер, мне давно хотелось с ним поработать. И с оператором Ильей Викторовичем Дёминым мечтала встретиться на съемочной площадке. Впереди у нас большая, сложная работа, которую я жду с удовольствием и воодушевлением.

Дата премьеры на канале «Россия» пока не объявлена.

.


Похожие посты:


  1. Михаил Пореченков не ссорился с «Беларусьфильмом»

    2. Михаил Пореченков не ссорился с «Беларусьфильмом»

    Слухи о конфликте Михаила Пореченкова с киностудией «Беларусьфильм» оказались вымыслом. Ранее белорусский канал «Белсат» со ссылкой на сотрудника киностудии заявил, что коллектив «Беларусьфильма» отказался работать с российским актером. Источник утверждал, что артиста, который должен был играть сотрудника НКВД [Читать...]


  2. Кайли Миноуг станет тренером британского «The Voice»

    3. Кайли Миноуг станет тренером британского «The Voice»

    Кайли Миноуг подтвердила свое участие в новом сезоне британского шоу талантов The Voice. Организаторы шоу решили пригласить в состав жюри австралийскую певицу после того как по окончании второго сезона о своем уходе из команды объявили Джесси Джей и [Читать...]


  3. Анна Седокова станет звездным тренером проекта «Хочу в ВИА Гру»

    4. Анна Седокова станет звездным тренером проекта «Хочу в ВИА Гру»

    Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова тоже присоединится к проекту «Хочу в ВИА Гру» в качестве звездного тренера. Она составит компанию Алене Винницкой, Еве Бушминой, Альбине Джанабаевой и Надежде Мейхер, об участии которых в проекте мы сообщали ранее. Популярная [Читать...]


  4. Михаил Пореченков стал дедушкой

    5. Михаил Пореченков стал дедушкой

    У Михаила Пореченкова родилась первая внучка. В конце мая 2015 года актера сделали дедушкой старший сын, 25-летний Владимир Любимцев и его девушка Юлия Фолл (на фото). – Не можем с Мишей нарадоваться! – поделился со «Стархитом» отец артиста Евгений Михайлович. – [Читать...]


  5. Пореченков участвует в «Марафоне»

    6. Пореченков участвует в «Марафоне»

    Режиссер Карен Оганесян («Я остаюсь», «Домовой», «Пять невест») работает над новым проектом – картиной «Марафон». В фильме, сценарий к которому написал Геннадий Островский, задействованы Татьяна Васильева, Сергей Газаров, Анна Михалкова, Михаил Пореченков и др. Это картина, жанр которой [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»