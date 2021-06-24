Михаил Пореченков станет тренером Равшаны Курковой

Съемки многосерийного фильма «Чайки» для телеканала «Россия» начались в Санкт-Петербурге. Главные роли в сериале режиссера Антона Сиверса исполнят Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте и др. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве.

«Чайка» — это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) — человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них — своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

— Эта история меня заинтересовала сразу, как только я про нее услышал, — говорит Михаил Пореченков. — Ведь прообразом моего персонажа стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Я его хорошо знаю, видел его игры, поэтому сыграть эту роль — для меня крайне интересная актерская задача. Мне очень нравится мой герой, я его чувствую, понимаю. Такой резкий, честный, прямолинейный человек, увлеченный своим делом, который привык всегда добиваться поставленных целей.

Равшана Куркова сыграет в сериале нападающую волейбольной команды Леру.

— Роль интересная, требующая серьезной подготовки, — говорит актриса. — Тут все сошлось: хороший сценарий, замечательные партнёры, команда у нас очень крепкая. Антон Сиверс — сильный, внимательный режиссер, мне давно хотелось с ним поработать. И с оператором Ильей Викторовичем Дёминым мечтала встретиться на съемочной площадке. Впереди у нас большая, сложная работа, которую я жду с удовольствием и воодушевлением.

Дата премьеры на канале «Россия» пока не объявлена.