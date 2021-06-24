Сказочный кастинг для гендерофлюидного Микки-Мауса

Как и обещали, мы решили немного помочь «Диснею»и устроили свой кастинг для новых творений студии. Бегло пробежавшись по сети, мы нашли несколько прекрасных кандидатур.

Бодипозитивная активистка Табрия Мэйджорс прекрасно подойдет для роли «Дюймовочки». Она, правда, не актриса, но зачем эти стереотипы? Подписчиков в «Инстаграм» ей хватит даже для некоторых театров, не то что для кино. Тем более что в образе то ли девушки Бонда, то ли самого Бонда — дамочка недавно щеголяла в специальной короткометражке. Вертолет выдержал — Ласточка тоже сдюжит. И только белый крот всю жизнь вгонял в комплексы, не давая малышке летать.

Тарана Берк имеет все права застолбить за собой роль в фильме «Красавица и чудовище». Лицо кампании «Me too» сначала, возможно, раскричится, когда ей позвонят с таким предложением, но, узнав, что предлагают ей роль именно Белль — может быть, сменит гнев на милость и согласится. Разумеется, с тем условием, что и сценарий перепишут: Чудовищем будет отвратительно белый цисгендер, который после поцелуя станет милым и послушным латиносом.

Также наверняка отлично зайдет образ Мальвины в исполнении любой японской актрисы — по крайней мере, будет более понятным исконно самурайское поведение пуделя Артемона. Пьеро, изнывающего от жажды написания хокку, сможет сыграть один из борцов сумо, а берущий корни от живых японских деревьев-дзюбокко Буратино — будет покрыт цветами сакуры, чтобы Мальвина с Пьеро всегда могли его посозерцать, ведь все равно больше ничего не умеют, как и полагается современной молодежи.

Ну, и в конце нашего кастинга — блистательная Вупи Голдберг, которая наверняка превосходно справится и с ролью Снежной Королевы. А Гердой тогда возьмем Анджелину Джоли — по сюжету, она «убратит» себе африканского мальчика Кая, затем отправится на его поиски и уже от мудрой Снежной Королевы узнает, что Кай — не мальчик, а гендерофлюид, и ощущение себя мальчиком — было временным заблуждением, вызванным наличием в сердце осколка.

«Дисней», не благодари. Всегда пожалуйста, только не трогай эти осколки истины в наших сердцах.