{ 24 июня 2021 }

Пять минут бесславия Егора Бероева

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  
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Признаться, яркий перформанс артиста на вручении ТЭФИ вызвал у нас шок. Ощущения неприятные, попробуем объяснить.

Пока Газманов поет про Бессмертный полк, Угольников собирает премии за «Подольских курсантов», Егор Беров с желтой звездой на груди вещает о немыслимых притеснениях, с которыми сталкивается каждый день из-за отказа прививаться.

Желтая звезда — это в широком смысле знак страшной и неминуемой смерти. Так нацисты клеймили людей, чья печальная участь вскоре мучительно решалась в газовых камерах и расстрельных ямах. Сейчас, по версии артиста, та же судьба ждет антипрививочников. Ведь, пусть и с поправкой на эпоху, они тоже поражены в правах — чтобы выпить свой огуречно-лавандовый раф на миндальном им придется аж сдать ПЦР-тест! Какая изощренная пытка! Немедленно под трибунал!

Тот же Израиль — невольный участник перформанса — привился почти полностью, и ковид там побежден окончательно, ограничений больше нет. Но на Руси всегда в почете особый путь — и очередные дурные головы с неясным содержимым продолжают пичкать аудиторию бабкиными сказками и теориями заговора. Происходящее все больше напоминает шизофрению — сначала люди паниковали, что нет вакцины. Теперь люди паникуют, что вакцина есть.

Гражданские свободы — это не только про загул в ресторанах. Это еще и про свободу не лечь под ИВЛ из-за случайного тупого дол***ба, больше всего в жизни боящегося чипирования и лечащего все болезни лыжной мазью. На таких неплохо бы подействовала экскурсия в Коммунарку, но хрен там плавал, как говорится.

Всегда грустно смотреть на то, как действительно неплохой артист медленно погружается в пучину безумия. Попытки даже на этом малоприятном процессе слепить дешевый хайп чести тоже не делают. Dixi.  

 

 

 

НЕВМИНКУЛЬТ


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