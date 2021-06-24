{ 24 июня 2021 }

Бритни Спирс впервые публично заговорила об отмене опеки её отца над собой.

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
Метки:

Бритни Спирс

Исторический момент: Бритни Спирс впервые публично заговорила об отмене опеки её отца над собой. Почему это важно?

Дело в том, что несколько лет назад на свет появилась фанатская теория, согласно которой отец певицы держит её практически в плену. Джеймс Спирс получил право распоряжаться её жизнью и финансами в 2008 году, после того как она попала в психиатрическую клинику из-за пристрастия к алкоголю и наркозависимости. Суд признал её недееспособной, но она и дальше выпускала новую музыку, отыгрывала концерты и естественно зарабатывала огромные суммы. Правда, контролировать её личную жизнь и траты всё это время должен был отец.

Поклонники запустили хэштег #FreeBritney, что вылилось как и в ряд здравых рассуждений, так и в какие-то притянутые за уши моменты, вроде «желтый топ — крик о помощи» (хотя, я могу ошибаться, что это пустяк). Зимой 2021 появилась резонансная документалка от NY Times, после которой Бритни поддержали разные знаменитости, а движение с призывом освободить её от опекунства набрало новые обороты. В будущем также ожидается документальное расследование от Netflix, что может стать ещё одним ударом для снятия оков с певицы.

«Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь», — заявила певица сегодня в суде. Выступая по видеосвязи она призвала суд освободить её, потому что она не может жить в таких условиях. Например, ей запрещено заводить ребенка, а опекун имеет право контролировать её круг общения, перемещение и даже может запрещать ездить за рулем автомобиля (что, кстати, Бритни недавно делала впервые за долгое время). The New York Times также получили доступ к конфиденциальным документам из суда, в которых указано, что отец влиял ещё и на выбор цвета мебели в доме дочери, а в одном концертном туре заставил выступать её с температурой.

Это один из немногих случаев, когда фанаты поняли в чем дело не из официальных новостей или из-за слухов в таблоидах, а самостоятельно разглядев тревожные знаки в поведении певицы. Дело Бритни Спирс против Джеймса Спирса — действительно очень интересная штука.

Тихое Место


Похожие посты:


  1. Бритни Спирс наняла преподавателя по вокалу

    2. Бритни Спирс наняла преподавателя по вокалу

    В рамках подготовки к своему триумфальному возвращению в мир поп-музыки Бритни Спирс наняла преподавателя по вокалу. О камбэке Бритни заявила на своем официальном сайте при помощи таинственного счетчика, отсчитывающего дни, и надписи «Смотрите на меня!». До объявления нового [Читать...]


  2. Бритни Спирс поддержала Майли Сайрус

    3. Бритни Спирс поддержала Майли Сайрус

    Поп-певица Бритни Спирс стала одной из немногих, кто поддержал Майли Сайрус после ее скандального выступления на церемонии MTV Video Music Awards. Спирс сообщила, что «помнит себя в этом возрасте». – Для нее пришла пора немного творчески приукрасить то, [Читать...]


  3. Скай Феррейра назвала Бритни Спирс своей любимой

    4. Скай Феррейра назвала Бритни Спирс своей любимой

    Скай Феррейра призналась, что Бритни Спирс является её любимой певицей. Исполнительница объяснила в интервью американской радиостанции iHeartRadio, почему она любит свою коллегу. – Ей удаётся оставаться популярной много лет и не использовать приёмы, которыми привлекают внимание другие певицы. [Читать...]


  4. Бритни Спирс расторгла помолвку и покинула X Factor

    5. Бритни Спирс расторгла помолвку и покинула X Factor

    Бритни Спирс объявила о расторжении помолвки со своим бывшим агентом Джейсоном Трэвиком и об уходе из жюри музыкального шоу X Factor, сообщает Reuters. Причины расторжения помолвки, заключенной в декабре 2011 г., не объявлены. Бритни Спирс сообщила, что что [Читать...]


  5. Сестра Бритни Спирс запишется на ее новом альбоме

    6. Сестра Бритни Спирс запишется на ее новом альбоме

    Американская певица Бритни Спирс приступила к работе над новым полноформатным альбомом, сообщает AceShowbiz. Информация о готовящемся лонг-плее просочилась в прессу благодаря автору песен Бритни Энтони Престону. В своем микроблоге Энтони написал, что новая пластинка Бритни будет содержать несколько [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»