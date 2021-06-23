© Газета «Новый Взгляд» { 23 июня 2021 }

«Колибри» — «Счастья нет»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  

«Колибри» « Счастья нет»

2021, «Колибри»

Вот история о том, что никогда не следует возвращаться в те места, где ты был счастлив. В принципе, и говорящее название пластинки свидетельствует о том, что участницы проекта уже не слишком верят в его успех и в возможность настоящего возрождения. Ну а публика… публике свойственно обманываться, убеждать себя в перспективность вхождения в ту же воду и участвовать в краудфандинге. Потому что словосочетание «новый альбом «Колибри» звучит совершенно сказочно для тех, кто помнит пластинки «Манера поведения» и «Маленькие трагедии» или хотя бы хит «Жёлтый лист осенний». Но с тех времён прошло без малого тридцать лет. У «Колибри» 90-х были лёгкость, самоирония и кураж, превратившие девичий театрализованный арт-проект в одно из важнейших явлений русского рока. Своим маленьким крылом эта птичка тогда накрыла очень многих — эти многие потом старались полюбить и последующие — куда более натужные — диски «Колибри», а потом переживали, что у группы проблемы с финансированием новых записей и желанием концертировать. В 2011-м ушла Инна Волкова, и коллектив фактически распался.

Однако идея объединить новый материал в альбом под маркой «Колибри» витала в воздухе — сначала довольно эфемерно, а потом воплотившись в реальный сбор средств на запись. Как всегда у группы, работа над альбомом шла медленно, с перерывами, ибо «Колибри» по традиции зависят от финансов и мужчин-аранжировщиков (а также саунд-продюсеров и инструменталистов). Одна из участниц (Елена Юданова) записывалась в инвалидном кресле, две другие (Ирина Волкова и Инна Шароватова) не скрывали своих натянутых отношений. В итоге каждая из трио записала для пластинки по пять авторских песен. По идее стоило бы проанализировать, у кого из них получилось лучше, но дамы вопреки всем обстоятельствам неожиданно проявили групповую солидарность и выступили единым фронтом — «лучше» не получилось ни у кого, альбом, за исключением редких всплесков, выглядит однородным, но, к сожалению, вымученным.

Опыт, увы, не становится адекватной заменой лёгкости и куражу. Некоторые вещи на пластинке («Очумелые глаза», «Один», «Орбитальная станция») звучат, если можно так выразиться, «артово», но большинство треков откровенно скучны. На радио взяли песню «Мальчики невезучие», в которой угадываются отголоски золотых времён «Колибри». Это довольно показательно, что одна из лучших вещей нового альбома на фоне былых хитов смотрится весьма блекло. Где-то рядом с «Мальчиками» могут встать песни «Лиза» и «Ничей друг», а также вокализ «Внедорожная» с небольшим приветом «Жёлтому листу осеннему» в финале. Но в целом всё довольно печально. Говорят, что у участниц «Колибри» ещё остался нереализованный материал, но альбом «Счастья нет» всё равно видится прощальным. Чуда воссоединения не произошло, краудфандинговый энтузиазм зрителей должен сильно снизиться — и, скорее всего, новые песни экс-участниц группы будут выходить уже не под брендом «Колибри».

.


Похожие посты:


  1. Дебютный альбом «Колибри» выйдет на виниле

    2. Дебютный альбом «Колибри» выйдет на виниле

    Музыкальное издательство «МируМир» выпускает на виниле первый альбом группы «Колибри» «Манера поведения», релиз которого состоялся еще в 1991 году.?— Даже сейчас не отпускает впечатление, что дебютный альбом своеобычного питерского дамского вокального квинтета создавался и записывался как мощнейший протест [Читать...]


  2. «Эффект колибри»: Птичку – жалко **

    3. «Эффект колибри»: Птичку – жалко **

    Показ драматического триллера «Эффект колибри» (Hummingbird, США, 2013, режиссер Стивен Найт, в ролях – Джейсон Стэйтем, Ли Асквит-Коу, Агата Бузек, Вики МакКлюр, Йен Пири, Бенедикт Вонг) состоялся в кинотеатре «Октябрь». Бывший спецназовец Джоуи Джонс (Джейсон Стэйтем) когда-то потерял [Читать...]


  3. «Вскрытие покажет» группы «ХЗ» выйдет на виниле

    4. «Вскрытие покажет» группы «ХЗ» выйдет на виниле

    Музыкальное издательство «Мирумир» издаст на виниле альбом «Вскрытие покажет» группы «ХЗ». Этот альбом является на данный момент последней студийной работой коллектива. Его релиз состоялся весной прошлого года. К созданию пластинки были привлечены многочисленные друзья участников «ХЗ» Владимира «Карабаса» [Читать...]


  4. НЕ ДАЮТ СЧАСТЬЯ

    5. НЕ ДАЮТ СЧАСТЬЯ

    Вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст заявил в интервью журналу USA Weekend, что “бешеные” деньги, которые он теперь зарабатывает, не сделали его счастливым. “Когда ты приезжаешь из какого-нибудь места без гроша в кармане, как это сделал я, то [Читать...]

$

Оставьте комментарий

Также в этом номере:

«Барто» — «Избрань»
Александр Петров: «Равнение на Бодрова»


««« »»»