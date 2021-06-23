«Колибри» — «Счастья нет»

2021, «Колибри»

Вот история о том, что никогда не следует возвращаться в те места, где ты был счастлив. В принципе, и говорящее название пластинки свидетельствует о том, что участницы проекта уже не слишком верят в его успех и в возможность настоящего возрождения. Ну а публика… публике свойственно обманываться, убеждать себя в перспективность вхождения в ту же воду и участвовать в краудфандинге. Потому что словосочетание «новый альбом «Колибри» звучит совершенно сказочно для тех, кто помнит пластинки «Манера поведения» и «Маленькие трагедии» или хотя бы хит «Жёлтый лист осенний». Но с тех времён прошло без малого тридцать лет. У «Колибри» 90-х были лёгкость, самоирония и кураж, превратившие девичий театрализованный арт-проект в одно из важнейших явлений русского рока. Своим маленьким крылом эта птичка тогда накрыла очень многих — эти многие потом старались полюбить и последующие — куда более натужные — диски «Колибри», а потом переживали, что у группы проблемы с финансированием новых записей и желанием концертировать. В 2011-м ушла Инна Волкова, и коллектив фактически распался.

Однако идея объединить новый материал в альбом под маркой «Колибри» витала в воздухе — сначала довольно эфемерно, а потом воплотившись в реальный сбор средств на запись. Как всегда у группы, работа над альбомом шла медленно, с перерывами, ибо «Колибри» по традиции зависят от финансов и мужчин-аранжировщиков (а также саунд-продюсеров и инструменталистов). Одна из участниц (Елена Юданова) записывалась в инвалидном кресле, две другие (Ирина Волкова и Инна Шароватова) не скрывали своих натянутых отношений. В итоге каждая из трио записала для пластинки по пять авторских песен. По идее стоило бы проанализировать, у кого из них получилось лучше, но дамы вопреки всем обстоятельствам неожиданно проявили групповую солидарность и выступили единым фронтом — «лучше» не получилось ни у кого, альбом, за исключением редких всплесков, выглядит однородным, но, к сожалению, вымученным.

Опыт, увы, не становится адекватной заменой лёгкости и куражу. Некоторые вещи на пластинке («Очумелые глаза», «Один», «Орбитальная станция») звучат, если можно так выразиться, «артово», но большинство треков откровенно скучны. На радио взяли песню «Мальчики невезучие», в которой угадываются отголоски золотых времён «Колибри». Это довольно показательно, что одна из лучших вещей нового альбома на фоне былых хитов смотрится весьма блекло. Где-то рядом с «Мальчиками» могут встать песни «Лиза» и «Ничей друг», а также вокализ «Внедорожная» с небольшим приветом «Жёлтому листу осеннему» в финале. Но в целом всё довольно печально. Говорят, что у участниц «Колибри» ещё остался нереализованный материал, но альбом «Счастья нет» всё равно видится прощальным. Чуда воссоединения не произошло, краудфандинговый энтузиазм зрителей должен сильно снизиться — и, скорее всего, новые песни экс-участниц группы будут выходить уже не под брендом «Колибри».