«Барто» — «Избрань»

2021, «Союз мьюзик»

Над названием альбома можно зависнуть надолго. Знакомые с творчеством «Барто» должны сразу вычленить слово «брань» — о, солистка Мария Любичева знает в этом толк. Неологизм «избрань» считывается так, будто вся работа соткана из брани, но мы не в Петербурге, чтобы расчленять это слово на составляющие. Что такое избрань на самом деле, становится понятно при взгляде на трек-лист со многими известными песнями. «Избрань» в данном случае — вариация понятия «избранное», хотя, конечно, и слог «брань» использован совсем не случайно.

Группе «Барто» исполнилось 15 лет, фактически это юбилейный «сборник лучших песен». Термин «greatest hits» не применяем за его неприменимостью к творчеству бескомпромиссного коллектива, который подпадал под запрет некоторых своих произведений («Готов»), но не сделался ни на йоту ближе к компромиссу и конформизму. Точнее было бы назвать работу компиляцией знаковых песен группы, тем более что музыканты сами отобрали 25 треков для сборника. Такое число кажется перебором даже для поп-звёзд, но в случае «Барто» оно вполне оправдано. Команда действительно записала много знаковых песен, а те, кто слышал хотя бы парочку из них, должны обязательно познакомиться если не со всей дискографией, то с этим сборником, представляющим собой очень адекватную выборку. «Молдаванин», «Нет мужика», «Готов», «НННН», «Кинг Конг», «Владик», «Одноклассники», «90-е», «Скоро всё [накроется]» — все главные песни «Барто» на месте, да и неглавные тоже не подкачали. Кстати, вышедшее в 2009 году произведение про «Скоро всё. ..» всегда считалось пророческим; таковым и оказалось — хотя пророчество сбылось противоположным образом.

Творческий метод «Барто» может на первый взгляд показаться довольно примитивным, но за ними его никто не повторил. Доходчивый ритмичный электропанк, поневоле напоминающий попсовый саунд 90-х, сопровождается, мягко говоря, нехарактерными для того периода текстами. Неподготовленного слушателя может обескуражить гремучая смесь из нецензурщины, левацких лозунгов, социальных манифестов и сексуальных признаний. Смесь настолько ядрёная, что её никак нельзя воспринимать всерьёз — в основе месседжа «Барто» явно лежит ирония, но только временами очень злая. При этом с русским устным Любичева работает восхитительно, практически не переступая грань пошлости. Если вы в последнее время слушали много Моргенштерна или группу «Зоя» и краснели из-за слишком вольного обращения исполнителей с табуированной лексикой, «Избрань» вполне можно рекомендовать в качестве детокса: за исключением буквально пары моментов, «Барто» матерится талантливо и по делу. Ну а в целом тексты песен изобилуют парадоксальными поворотами, едкими наблюдениями и ироничными образами: танцуя под прямую бочку, можно одновременно развиваться духовно и интеллектуально.