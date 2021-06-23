{ 23 июня 2021 }

Байкальский размах: зрители массово любуются Юмой

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Байкал Удивительные приключения Юмы

Не устанем радоваться рекордам нашего фаворита: «Байкал. Удивительные приключения Юмы» стал самым кассовым неигровым российским фильмом в отечественной истории. За десять дней проката сборы превысили 30 млн рублей, а число зрителей в кинотеатрах — почти 160 тысяч.

Любопытно, что схожая тематика была и у «бронзового призера»: картины «Медведи Камчатки. Начало жизни». И совсем уже гостем в этой компании выглядит прошлый рекордсмен: фильм «Beef: русский хип-хоп». Лишний повод еще раз порадоваться за Юму.

НЕВМИНКУЛЬТ


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