Байкальский размах: зрители массово любуются Юмой

Не устанем радоваться рекордам нашего фаворита: «Байкал. Удивительные приключения Юмы» стал самым кассовым неигровым российским фильмом в отечественной истории. За десять дней проката сборы превысили 30 млн рублей, а число зрителей в кинотеатрах — почти 160 тысяч.

Любопытно, что схожая тематика была и у «бронзового призера»: картины «Медведи Камчатки. Начало жизни». И совсем уже гостем в этой компании выглядит прошлый рекордсмен: фильм «Beef: русский хип-хоп». Лишний повод еще раз порадоваться за Юму.