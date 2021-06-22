Рассел Кроу создаст филиал церкви саентологии

Вернее, киностудию. Как и Том Круз в Великобритании.

Решение очень удачное. Успешный актёр сам родом из страны, здесь есть самые разные ландшафты, удобные условия. И история киносъёмок богатая — чего стоит только оригинальная трилогия «Безумный Макс», а также готовящийся приквел, в котором, кстати, сыграет другой австралиец — Крис Хемсворт.

Кроу-студия появится на восточном побережье страны, в городе Кофс-Харбор между Брисбеном и Сиднеем. Её начнут строить уже в 2022 году за 338 млн долларов. Речь идёт о производстве полного цикла — с нуля создадут всю инфраструктуру — от съёмочных площадок и отелей для актёров до современной киношколы. Также в проекте есть кинематографический музей и модное нынче решение — художественная галерея для работ коренных народов.

Что же касается саентологии, то сам Рассел Кроу признался, что вынашивал идею киностудии несколько лет. Как несколько лет назад он заинтересовался и этим течением, пообщавшись с Томом Крузом и Николь Кидман. Которая, кстати, и саентолог, и австралийка.