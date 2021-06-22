«Бывайте, ихтиандры — я к людям!». Pixar напомнили, что делают детские мультики

Мультфильм «Лука», уже выплывший на экраны, повально сравнивают с предыдущей работой Pixar — серьезным и мощным творческим выплеском под названием «Душа», мало кого оставившим равнодушным. Однако везде используется противопоставление, и это правильно: «Луку» не назвать совсем уж малышатным репертуаром, но и глубины здесь ожидать не стоит. История о выходе непослушного ихтиандра на поверхность к людям — именно что поверхностна: во всем и для всех.

Ценности мультфильма это не умаляет: колоритная Италия, классические посылы о разных снаружи, но одинаковых внутри, а самое главное — добросовестная скрупулезность к каждой анимационной детали, ставшая девизом студии. «Лука» не дотянется до глубинных струн, но на ближайших к поверхности сыграет темпераментную и очень добрую историю, которая смягчит это нервозное лето.

Впрочем, теперь мы не устанем ждать от Pixar и новых нырков на всю глубину их глубин. Сами виноваты. Нечего было дразнить «Душой» душу — теперь знаем, что умеете, и еще не одну новую работу будем мимо воли сравнивать именно с этим стандартом.