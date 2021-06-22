{ 22 июня 2021 }

Чипирование мозга. Утечка

Рубрики: [Telegram]  

Утечка об отмене планов по чипированию мозга (о которых мы и узнали из утечки) не предвещала ничего хорошего. Ожидания, как водится, не обманули.

После того, как ночью рухнули последние надежды на выход сборной России из группы Евро2020, мэр Москвы Собянин, вероятно, решил, что оттягивать нет смысла и без объявления войны объявил третий локдаун. Нерабочие дни продлевать не стали, но жить определенно стало хуже и скучнее. На зрелищные мероприятия вводится ограничение в 500 человек, рестораны и кафе переводятся в режим чайлд-фри Covid-Free – отныне публично кушать, есть и ужираться можно только привитым и переболевшим, остальные – хомячьте дома, не пугайте людей. Или вот тут на скамеечке, главное – чтобы на вынос или доставка.

При этом в прививочных закончился Ковивак (а раз закончился – значит, хороший, что «равно» дефицит), Эпивак никто не хочет даже за лотерейный билет, а создатели «Спутника» придумывают для своего детища новые свойства прямо «на лету». Тем временем, у главы Совфеда Матвиенко откуда-то появилась вакцина в формате аэрозоли в нос, но простым людям такое счастье не положено.

Врут нам всë про чипирование мозга. Не просто поставили, а у кого-то уже и сломался. Иного объяснения для этого бреда просто не существует.

Методичка


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