Винс Стейплз — удивительный артист

Я жду альбом Винса Стейплза, возможно, даже больше, чем Тайлера.

В дискографии Винса есть два альбома, претендующих на статус новой классики, но у него почти нет песен, которые бы слушали так же часто, как треки условного Сэн Джона (за это, последний, кстати, ругал героя этой заметки). Но что у него есть, в отличие от более попсового коллеги, так это признание. Уважение от больших артистов, сотрудничество с большими продюсерами (некоторые в каком-то смысле даже опередили свое время), любовь критиков и респект улиц. Но Винс сегодня лично для меня интереснее, чем Тайлер — ему всё еще есть, что и кому доказывать.

Это не камень в огород Ти, люблю этого гада. Просто Винс как музыкальный хамелеон дает мне более глубокий слушательский экспириенс, чем Тайлер. Его стиль нестабилен и его нельзя заточить в воображаемые рамки: если в одном случае я примерно понимаю какая музыка и какие звуковые приемы меня ждут, то у Стэйплза эти решения непредсказуемые. Он писался с Мак Миллером, наваливал на инструменталы Джеймса Блейка, Клэмс Казино, покойной Софи, но больше всего выделилось сотрудничество рэпера с No I.D. — некогда штатным продюсером Канье. Именно его инструменталы в большей степени звучат в двухдисковой черной драме «Summertime ’06», которая составила в 2015 году сильную конкуренцию «To Pimp A Butterfly».

Новый альбом 27-летнего исполнителя называется «Vince Staples». По его словам это попытка рассказать те же истории, что и раньше, но с другой перспективы. Продюсирует альбом Kenny Beats, с которым тот выпустил 20-минутный релиз три года назад — в какой-то мере это был американский «Хошхоног» и не сказать, что упрощенный звук понравился всем, особенно на фоне полуавангардного «Big Fish Theory».

Но последний сингл «Law of Averages» — роскошная работа. Кенни на этом бите неузнаваем — выдают разве что доминирующие басы. Во всем остальном это удачная попытка подражать Джеймсу Блейку: едва пощипывающие хайхэты, мягкий снейр, аккуратный кик и нежнейший вокальный сэмпл в духе Bon Iver (авторство: Reske). И это действительно звучит свежо, а учитывая, что поверх такого убаюкивающего инструментала звучит довольно грубый текст — контраст идет только на руку треку.

Фото: Игорь КЛЕПНЕВ.