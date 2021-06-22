В ночи о разном…

Всё-таки весёлые мы люди! Так любим баловаться, да шутковать… Начальство отменило ограничения по полётам в Турцию. Цены туда тут же взлетели в два раза, поскольку народ предсказуемо ломанулся за путёвками. На фоне прехреновейшей у нас ситуации с коронавирусом, слов о предстоящей ревакцинации населения из-за индийского штамма ковида (а шо, уже вакцинация прошла?) и непоняток на тему того, сколько ещё есть и будет этих штаммов… Бразильский какой-нибудь, или южноафриканский вот-вот на подходе. Впрочем, что в мире по этой части есть, но у нас его ещё не было, теперь из Турции завезут. Всё-таки, страна непуганых идиотов — это про нас. Не то место на карте назвали Гондурасом…

В Москве жара. Начальство с умным видом рекомендовало сократить рабочий день на несколько часов — чем жарче, тем, стало быть, чтоб он короче был. От же ж бездельники чиновники наши! То четырёхдневную рабочую неделю придумают, то четырёхдневный рабочий день, то каникулы январские или майские растянут, как в детские годы со жвачкой баловались — недобаловались. Такие затейники… Лишь бы самим не работать. Объяснил бы им кто, про кондиционеры и прочее разное, что человечество давным давно придумало и во всех офисах, торговых центрах и прочих местах, где народ работает, поставило. Притом, что в квартирах у очень и очень многих кондёров как раз нет. И в транспорте нет.

В итоге, раз свыше велено и придворными медиками из правильных инстанций подтверждено, что так надо, прись домой в самую жару, вместо того, чтобы вечерней прохлады дождаться или в холодке отсиживаться… И шо-таки сказать обо всех этих людях с их неуёмным стремлением к микрофону и к тому, чтоб непременно подведомственное население своими ценными руководящими указаниями осчастливить? Идиёты. Хотя идиёт с положением и статусом — это уже не просто идиёт. Это сверхидиёт. Типа сверхчеловека, но лучше. Про него и анекдоты сочиняют, и шутки шуткуют, пока он большую деньгу загребает и карьеру на высоких должностях делает. От чего и ему лучше, и тем, которыми он руководит и которых наставляет и поучает.

А жить становится всё легче, всё веселее и задорнее. Как в старом одесском анекдоте: «Никогда не было так легко жить тяжело». От чего охватывает лёгкая эйфория и острое желание проголосовать за «Единую Россию», даже не дожидаясь выборов, поскольку там куда-то делся её традиционный первый номер в списке, до умопомрачения любимый всей страной, у которого, помнится, родился бессмертный афоризм: «Денег нет, но вы держитесь», а заменила его славная пятёрка, с Лавровым и Шойгу. И хотя это, наверное, ничего не означает, поскольку и Чубайс у нас вечен, и Греф опять своё, про образование гнёт, и его цифровизацию во все щели толкает, так что ни образования, ни детские головы уже не спасти, но на душе чутка легче. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца — это про нас, теперешних.

“Выборы, выборы — кандидаты…” — и дальше в рифму, по Шнуру. Ничем особо не поможет, но на душе легче, как всегда, когда хорошо перематеришь очередное нестроение и организаторов его, которые наше всё. Старинная российская забава, по части полевой психотерапии широких народных масс. Они, конечно, про которых это всё говорится, никуда не денутся, и некоторые, глядишь, ещё и всплывут, вплоть до высших эшелонов и постов, но смотреть на них уже не так тошно, а слушать… Так можно их, в принципе, и не слушать. Переключи зомбоящик на Кравец с Харламовым, и веселись без политического подтекста. Тоже дело. Главное, не утонуть в интернетном болоте. Очень уж оно мрачное. Кто не блогер, тот тик-токер, кто не Бузова, та Собчак, а то и Навальный. Ужас, летящий на крыльях ночи.

В «Роскосмосе» опять же, чтобы не так было тошно на его текущую деятельность глядеть, то снимают главного начальника по пилотируемой космонавтике, то обратно назначают. И так и хочется спросить их руководство: «Чо не так?» Нет, почему сняли, как раз понятно. Профессионал с хорошей репутацией, авторитетом и собственным мнением в важных вопросах, в которых разбирается много лучше своего прямого начальства. Таких только и снимать. Мешают они эффективно менеджировать отрасль. А вернули-то почему? Прилетела, что ли, с самого верха, какая благая весть? Прямо даже, как будто не у нас. Какая-то удивительно нехарактерная для нашего кадрового вертикального мусоропровода загогулина в результате получилась.

Ночь на дворе. Птицы какие-то гугукают. Звери в лесу шурудят. Мысли в голову так и лезут, да аналогии непричёсанные, непрошенные. И то понятно. Поскольку люди лихие, ушкуйники да душегубы, и боевые подруги их, которые покруче, особо принципиально аморальные, кто пока в начальство сам не вышел, к этому делу присматриваются, да прилаживаются. Не всё же им по лесам с кистенями шастать, да по обочинам клиентов заманивать, не прежние, классиками описанные, времена. Нынче свобода, да демократия, и расстрелов ни за что нет. Не Китай. Живи — не хочу. Отчего и весело на душе. А что грустить? Что может, само со временем исправится, а что не исправится, так тому и быть. На том стояла, стоит и вовек стоять будет русская земля.