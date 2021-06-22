Кибердеревня на Марсе

Порадовал очередной ролик про русскую кибердеревню на Марсе, куда инспектор-андроид с проверкой прилетел. С таким юмором, самоиронией, вкусом и чувством меры снято… Их уже целая серия набралась. Причём, судя по всему, в окружающем мире они не менее популярны, чем у нашей аудитории, как в старые времена с лучшими советскими фильмами было. Хорошо сделанную вещь всякий оценит.

Таких лент в отечественном кинематографе и мультипликации набралось, несмотря на постоянное ощущение кризиса жанра, более, чем достаточно. Именно эти качества отличают большую часть фильмов «Квартета И». Исторические сериалы, большей частью про времена Российской империи, но и такие, как «Ликвидация». Огромное большинство мультфильмов, от «Маши и медведя» до анимационной серии про богатырей.

Не без претензий к сценариям, иногда затянутым и не слишком, как бы сказать… Исписались, что ли, их авторы, пытаясь успеть на волне популярности уже вышедшего, схватить побольше прибыли? Но тут уж, как всегда. Запустить серию лент про одних и тех же героев, ровного качества — вещь явно невозможная. Ни у кого никогда не получалось. А искушение большое — доход же они всё равно дают. И с этим беда: буквально, всё подряд «пипл хавает». Тупеет, но смотрит.

Отчего, к слову, даже самые прибыльные с кассовой точки зрения вещи, раскрученные за счёт рекламы, дорогие, технически навороченные, со всеми возможными голливудскими эффектами, если они сделаны без таланта и чувства меры, хоть сколько в них чего теоретически правильного ни вкладывай, получаются зачастую полной фигнёй. Хоть сценарии наворочены, или по хорошим книгам сняты — не то, хоть тресни.

Особенно это касается той бездушной и на редкость фальшивой смеси патриотизма, спецэффектов и гламура, которая спекулирует на теме Великой Отечественной войны. А также Голливуда и приторного до полного изумления православия, которая явно призвана продвинуть его в массы, хотя именно с этой точки зрения не стоит ломаного гроша. Ну, зато чиновникам от культуры и официозу от нашей новой как бы идеологии это нравится.

Печально ли это? Да, в общем, нет. Притом, что сами по себе спецэффекты для фильма не вредны, что доказывает тот же «Последний богатырь». Если, конечно, к ним не пытаются на живую нитку притянуть идиотские диалоги и искусственные до отвращения ситуации, как делают часто те, кто у нас сходит за режиссёров, не являясь ими. Вот, есть человек. Клипы снимал. Неглуп. Фамилия известная. Актёр неплохой. А фильмы, хоть и доходное, но полное г-но…

Автор ни в коей мере не претендует на объективность. По нынешним временам, что доход даёт, то и хорошо. Как покойный Березовский говорил? «Бабло побеждает зло?» И хотя нету его давно на белом свете, а люди его вполне процветают, и успешно продолжают дело его жизни. Хорошо хоть, что кроме них и другие в этом, киношном и мультяшном мире остались. Их работы и можно смотреть. Не без шероховатостей, конечно, но всё равно хороши. Им и спасибо…