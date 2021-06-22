В Ялте ищут холеру

В море запрещено входить, пить воду можно только покупную в бутылках. Холера у многих по симптомам похожа на коронавирус — рвота и понос. Борьба с холерой тоже похожа на коронавирус — отправляют зараженных и контактировавших на карантин. Но при холере ещё закрывают водоёмы, где нашли вредные бактерии.

Закрывать города, как было в первые месяцы коронавируса, необязательно. Литературно украшенная холера 1970 года слишком масштабно распространялась по стране, поэтому закрыли всю Одессу. Но в случае Ялты и нахождения холеры в море, город тоже могут закрыть. Российские туристы готовы ехать на курорты хоть на войну, но холера должна хотя бы часть курортников отпугнуть.

Если российские власти сильно боялись распространения новых штаммов коронавируса на юг, они могли под предлогом холеры закрыть весь Крым. Коронавируса население не боится, а холеры может испугаться.