Сообщают, что «Роскосмос» решил оставить Крикалёва исполнительным директором по пилотируемым космическим программам.

То, что громкая отставка одного из самых опытных космонавтов из директоров в советники не останется безнаказанной, стало понятно уже в первые дни после «сильного кадрового решения». На очевидное проявление волюнтаризма последовал недвусмысленный окрик со страниц «Российской газеты». Неизбывная любовь Рогозина к самопиару вновь привела к тому, что «что-то пошло не так».

Тем более, что совместный проект «Первого канала» и Роскосмоса давно вызывает раздражение не только у сетевых противников Рогозина, но и непосредственно в правительстве. Вице-премьер Борисов прямо сказал, что не позволит тратить на «киношку» средства из государственного бюджета. Особенно с учëтом того, что «красоту» можно снять и на земле с помощью существующих технологий, а весь этот орбитальный эксклюзив задуман с единственной целью — обогнать Илона Маска и Тома Круза с их планами снять фильм на МКС. Как говорится, «какие Королëвы, такие и “лунные гонки”».

Как результат, в публичном пространстве сам собой сложился редкий и тем более ценный пример полноценной политической дискуссии на тему «Юра, мы всë пролетали». И это хороший шанс наконец выяснить, почему в тот момент, когда американский и китайский роверы делают селфи на Марсе главными российскими космическими новостями становятся расписанный «Буран», отставленный от дел заслуженный космонавт и изготовление ложемента для актрисы Пересильд.