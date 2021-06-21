«Комната 666» — диалог о смерти кино

Каннский кинофестиваль, 1982 год. Главные пальмовые ветви получают фильмы «Пропавший без вести» и «Дорога». Обе картины, кстати, рассказывают истории о военных переворотах в Чили и в Турции соответсвенно. Совпадение? Не знаем, но получилось довольно символично, ведь в киноиндустрии намечался сопоставимый переворот. Телевидение всё сильнее набирало обороты, что заставило мировых режиссеров изрядно понервничать. Кризис кинематографа 70-х дал шанс отстающему телевещанию занять свою долю зрителей. Сегодня такой конфликт может показаться абсурдным, ведь одно прекрасно обслуживает другое и наоборот, но тогда речь шла о больших деньгах. Съёмка полнометражных фильмов была дорогой, во многом полагающейся на удачу, и очень долгосрочной, не то что создание телевизионной сетки с ежегодно возрастающим количеством зрителей. В профессиональной среде быстро поползла дискуссия о скорой смерти киноиндустрии. Все ждали начала открытой войны кино и телевидения, необходим был первый выстрел, которым стал документальный фильм Вима Вендерса — «Комната 666».

Для съёмок «Комнаты 666» Вим Вендерс поехал на церемонию Каннского кинофестиваля. Там находились главные герои его новой картины — именитые режиссеры, уже не первый год ходящие по каннской дорожке: Херцог, Спилберг, Годар, Фассбиндер и другие. Им предстояло пройти через самое важное интервью в своей жизни, темой которого стало противостояние кино и телевидения. Вим Вендерс обустроил маленькую комнатку под съёмочную площадку, а на задний фон он поставил работающий телевизор, транслирующий спортивные игры, новости и мультфильмы. Телевизор позади интервьюированных героев работает не только как очевидная ирония, но и как тревожное напоминание о неизбежности поражения. Однако не все герои «Комнаты 666» были согласны со смертным приговором кинематографу. Вернер Херцог, автор «Строшека», вовсе не высказывал никаких опасений насчёт смерти визуального искусства, а Пол Моррисси даже признается в жутком интересе к телевизионному формату. Другие режиссёры, например Спилберг и Фассбиндер, наоборот верили в успех будущей популярности большого кинематографа.

Казалось бы, если мы уже знаем итог битвы, зачем смотреть «Комнату 666»? Телевидение и кинематограф успешно слились и приносят в этом тандеме друг другу всё больше и больше денег. Но интересно в «Комнате» не это, а запечатленная речь классиков кинематографа, успевших за десятилетия стать андерграундом. Дух периода независимого кино, рассуждения о собственном месте в мире искусства и страх перед собственной творческой ненужностью: «Комната 666» именно про это. Кстати, спустя две недели после съёмок, один из героев, режиссёр Райнер Вернер Фассбиндер, плотно сидевший на кокаине, умер от остановки сердца. Умер ли вместе с ним классический кинематограф, мы не знаем, но в том, что «Комната 666» — это завораживающий слепок эпохи, мы уверены.