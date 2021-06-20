Про деревенскую жизнь

Деревенская жизнь предоставляет не только массу возможностей общения с природой, которые в городе редки, но и даёт немало поводов для размышлений над тем, как в этой самой природе всё причудливо устроено. Скажем: почему наш, когда-то заведенный одним из садовников, дворовый кот — многократно описанный и воспетый автором Мурчик, любит днём отдыхать на круглой клумбе у соседей? Мы дружим, так что зрелище развалившегося посередине цветов чужого кота, «цвета скумбрии», серого, с полосатым хвостом, белой грудкой и такими же чулочками на лапках, их веселит, но почему именно эта клумба? Что ему, наших цветов мало?

Что связывает этого кота, уже много лет, как кастрированного по медицинским соображениям, и переставшего тиранить соперников в борьбе за благосклонность окрестных кошек (страшен был, как дуэлянт — аки лев рыкающий бился с любым противником), продолжать общаться с широким кругом бывших врагов и бывших поклонниц, живущих по соседству? Дружба? Приятельские отношения? Общие воспоминания? У котов?! Но ведь приходят друг к другу в гости, мурлычут, трутся носиками, обнюхивают друг друга… Такое впечатление, что ходят с визитами и пока хозяева не видят, носят друг другу мышей в качестве презентов. Разве что не раскланиваются и дамам рук не целуют.

И ведь это не просто случайные встречи. Недавно соседка с неподдельным изумлением и восхищением наблюдала, как помянутый Мурчик с каким-то своим приятелем — тоже серым, полосатым котом, дружно обратили в бегство, напрочь изгнав с их участка, молодую лису. Не собаку, не чужого кота, а именно лису. Всамделишную, рыжую. Скорее всего, судя по размеру и отсутствию бойцовских навыков, неопытного молоденького лисёнка, но уже подросшего, так что риск для обоих героев огрести по-полной был реален и велик. Но ведь справились! Атаковали слаженно, загнали сначала за сарай, а потом вытеснили за забор…

Чудны дела твои, Г-ди! Впрочем, повезло, что лиска или лисовин был молод. С матёрым бы оно так не прокатило. Но ведь молод-молод, а всяко крупнее кота… Так что, не всегда один только размер имеет значение. Боевой дух и командная игра куда важнее. Впрочем — это и у людей так. И в обычной жизни, и в войне, и в политике… Разве что, в отличие от котов, люди, как правило, мышей не ловят, ни в прямом, ни в переносном смысле. По крайней мере, большинство из них. Хотя по нынешним временам бойцовские навыки явно не мешают, а то ведь не успеешь обернуться, съедят и костей не оставят… Но это уже совсем другая история. Котом жить проще. Друг — это друг, враг — это враг, всё ясно. Нам об этом даже мечтать не приходится.