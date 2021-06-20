Чип и Дэйл в инклюзивном парке

«Дисней» делает странный перезапуск

«Дисней» запускает короткометражный сериал «Чип и Дейл: Жизнь в парке». Премьера — 28 июля. Но уже первый видеоролик, вышедший накануне в сети, показал: на ностальгию упор явно не делают. Очень уж далека эта парочка альтернативно одаренных бурундуков от классических спасателей.

У ролика троекратная победа дизлайков, а комментарии однозначны: Чип и Дэйл навсегда остались в нашем детстве вместе с Гаечкой, Вжиком и Рокфором, а эти плохо нарисованные недоразумения с гиперактивностью — совершенно посторонние персонажи. Мы же еще на всякий случай напомним, что проблема может быть и в самом ролике: трейлеры всегда грешат передозировкой экшена, и в данном случае это могло сыграть в минус, показав славную парочку бурундуков не в привычном срезе «слабоумия и отваги», а в режиме «тупой еще тупее».

Впрочем, это именно надежда, а не уверенность, и, скорее всего, «Дисней» действительно решил полностью перекроить серию, подогнав заодно под текущие тренды. Здесь и короткометражный формат (7 минут), и перекличка с другими персонажами мира (Плутон и Бутч уже засветились), и максимально инфантильные бурундуки, под стать избалованному поколению зрителей. И только один вопрос: а что мешало просто придумать бурундукам другие имена и не топтаться по ностальгии целого поколения?

Зато будет что посмотреть на разогреве перед «Братом 3».