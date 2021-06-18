{ 18 июня 2021 }

Ольга Серябкина спела про любовь

Рубрики: [Музыка]  
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Ольга Серябкина спела про любовь

Ольга Серябкина представила новый сингл «Это Love». В нем артистка поет о том, как хорошо быть вместе с любимым.

— Я хотела передать через свою музыку то, что чувствую в данный момент: счастье, любовь, лёгкость, — представила Серябкина свою новую работу. — Мне важно, чтобы мой трек помогал слушателю кайфовать от себя и всего, что происходит вокруг.

По словам певицы, композицию «Это Love» отличает «абсолютно летнее и лёгкое настроение».

— Я просто услышала мелодию в своей голове в готовом виде — она родилась вместе с текстом, который я позже дополнила, — рассказала она. — Мы записали трек «ЭтоLove» на студии на майских праздниках.

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