«Вечный свет» — идеальный пример искусного пиара

Обычно, когда корпорации хотят устранить конкурентов, они их покупают. Это вполне распространённая практика, выходящая далеко за пределы бизнеса. В культуре дела происходят практически также. Избитый пример с коммерциализацией панка в 70-х здесь, как нигде и никогда, кстати. Если вам неугодна новая субкультура — забросайте её деньгами, подкупите лидеров и всё, последователи уже у вас на службе. Можно вспомнить тот же Ленинградский Рок-клуб, долгие годы втайне существовавший в золотых цепях спецслужб. Короче, мы это всё к тому, что антикультура — вещь хрупкая. Ей не управляют всемогущие титаны, избавленные от земных пороков. За ней стоят вполне обычные люди, падкие на деньги и власть. Но случаются и обратные случаи, когда вливание денег в контркультуру помогает ей выступить против своих покупателей. Вспомните хотя бы концерты GG Allin, после которых клубам приходилось чинить всю аппаратуру и убирать со стен фекалии. Я уверен, что неразобравшиеся организаторы не раз зарекались от будущих приглашений рок-звезды. Так вот, о чём мы. Время коммерциализированных перформансов никуда не ушло, ведь в 2019 году режиссёр Гаспар Ноэ снял на деньги модного дома Yves Saint Laurent одну из самых завораживающих рекламных акций.

Наши старые читатели уже не раз слышали о фильмах Гаспара Ноэ, но для новичков поясню. Французский режиссёр работает строго в своём экспериментальном стиле: ослепляющий неон, обилие секса и наркотрипы. С первого взгляда фильмография Ноэ может показаться однообразной, но уникальность её в том, что она просто не имеет аналогов. В трёхчасовой картине «Вход в пустоту» он снял метафорический процесс смерти настолько стильно, что найти похожие картины абсолютно невозможно. Это своего рода изысканное блюдо, которое позволено есть лишь на праздники. Если будете пересматривать Ноэ слишком часто — он попросту потеряет вкус. Ещё режиссёр известен скандалами на Каннском кинофестивале. На показе «Необратимости» зрители выбегали из кинозала, из-за приступов головокружения и тошноты. Всё потому, что Ноэ вставил в начальные титры низкочастотный звук, вызывающий у большинства людей недомогание. Неоднозначная репутация артхаусного провокатора не помешала бренду одежды Yves Saint Lauren заключить с режиссёром контракт на съёмку рекламного ролика. Ноэ взялся за создание видео, изначально длившегося около 15 минут, но позже переросшего в полноценный фильм среднего метра.

Неудивительно, что «Вечный свет» не стал обычным рекламным продуктом для привлечения новой аудитории к Yves Saint Lauren. Гаспар Ноэ, наверное, просто не позволил бы себе снять ординарный рекламный ролик. Единственным условием, поступившим от руководства Yves Saint Lauren было наличие в картине фирменных шмоток. В остальном же Гаспару была предложена полная творческая свобода, которой он воспользовался по полной. «Вечный свет» в руках французского режиссёра превратился в безумнейший перформанс о моде, процессе создания кино, человеческих конфликтах, ведьмах и поиске Бога. В картине сохранились все элементы былого творчества Гаспара Ноэ: гнетущая тёмная атмосфера, обнажёнка и яркая визуальная вакханалия. Эффект стробоскопа здесь соединяется с религиозным обрядом, символизирующем то ли смерть, то ли очищение. Актёрская среда раскрывается через мистицизм и тревожную фрустрацию на съёмочной площадке. Фраза одной из главных героинь «Костёр — это суперсексуально» в полной мере отражает тон фильма. Эрос сливается с Танатосом, из-за чего «Вечный свет» приобретает чуть ли не философский подтекст. А ещё, все реплики в картине это чистая импровизация. Ноэ лишь задавал темы, оставляя актёров наедине с камерой. Именно так родился гениальный десятиминутный диалог вначале фильма. Неплохо для рекламного ролика, согласитесь?

«Вечный свет» даже сумел пробраться в полуночный показ на Каннском кинофестивале. Как обычно, зрители закрывали глаза, ругались и выходили из зала. Гаспар Ноэ опять добился своего — шокировал искушённого зрителя. Кстати, точно о реакции руководства Yves Saint Lauren на фильм ничего не известно, но с Гаспаром уже заключён контракт на последующее сотрудничество. «Вечный свет» — не только идеальный пример искусного пиара, но и полноценная бунтарская акция. Ноэ буквально заявил, что игра будет вестись по его правилам, не дав лакшери-бренду свести «Вечный свет» к обыкновенному механизму маркетинга. По итогу, как кажется, все остались довольны. Независимое кино Гаспара Ноэ не село на иглу коммерции, а большой дом моды лишний раз дал слово вызывающему режиссёру.