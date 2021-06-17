«MEA CULPA» и «Безделицы для погрома»: Путешествие Селина в Россию

Приезды иностранных знаменитостей в СССР всегда были нечто, из ряда вон выбивающимся. Вспомните экстравагантную поездку Дэвида Боуи, который пересёк всю Россию по Транссибирской магистрали, напевая свои хиты пассажирам и проводницам. Однако, зачастую визиты эти были обусловлены не только туризмом. Идейно-настроенные знаменитости мечтали посмотреть на «мир, наступившего социализма», а партийная верхушка таким образом зарабатывала себе очки престижности. Так в СССР приезжали битники, в частности Аллен Гинзберг. Впечатления от путешествия у них остались смешанные. Судя по рассказам Гинзберга, с ним неустанно ходил гид из «Интуриста», не дававший посмотреть на подпольные достопримечательности. Тем не менее ему всё же удалось познакомиться с русскими последователями, но дело не в этом. Даже уставшие от капитализма, довольно левые, битники очень холодно отозвались о своём пребывании в СССР. В этом случае ни одна сторона от звёздного визита не выиграла. Не менее интересен случай приезда главного французского циника — Луи-Фердинанда Селина, написавшего после приезда из России два разгромных памфлета.

Перед тем как начать рассказ о путешествии Селина в Россию, важно напомнить о личности самого Селина. На момент выезда в СССР Луи-Фердинанд уже имел статус писателя новой французской поствоенной волны. В 1932 году Селин выпустил дебютный роман «Путешествие на край ночи» — реалистичное, мерзкое произведение, пропитанное нигилизмом и отрицанием современного мира. Французские снобы активно поливали Селина помоями, пока читатель зачитывался натуралистичной прозой об ужасах Первой мировой, страданиях в африканской колонии и путешествии в Америку. Вообщем, Луи-Фердинанд уже тогда был главным литературным провокатором. Он не раз заявлял о своём интересе к социализму и анархизму, чем привлёк внимание левых движений по всему миру. В частности, Лев Троцкий лично пригласил Селина в СССР. Но мало кто догадывался об истинных взглядах Селина. Будучи человеком вечно-борющимся, он предпочитал реальной приверженности непрекращающееся противостояние. Во Франции он называл себя противником буржуазии, а в нацисткой Германии превращался чуть ли не в радикального индивидуалиста. Селин не был флюгером, меняющим взгляды с переменой политического ветра. Он был скорее аполитичным человеком, которому претили идеологии всех движений. В СССР об этом, правда, не догадывались. Так Луи-Фердинанд отправился в Россию в 1936 году, больше с интересом, нежели с обожанием.

В СССР Селину были рады, как никому другому. Партийная верхушка продолжала считать его за своего, предоставив французскому писателю относительную свободу передвижения. И тут Селин разошёлся на полную. Ленинградская полузаброшенная больница, тюрьмы и грязные улицы: Луи-Фердинанд, как обычно, посетил то, что интересовала его глубоко пессимистичную натуру больше всего. Визит Селина не был покрыт тайной, поэтому по возращению из СССР писатель выпустил аж два возмущённых памфлета — «MEA CULPA» и «Безделицы для погрома». В первом он проходится по идеологической неудаче Октябрьской революции, прошедшей уже как двадцать лет назад. В ней он выставляет мир победившего пролетариата, как грязное и обесчещенное место, сменившее одних господ на других. «Безделицы для погрома» намного интереснее для широкого читателя, так как памфлет этот представляет собой очерки из путешествия по Ленинграду. Там Селин, между прочим врач по образованию, описывает кошмары местной вышеупомянутой больницы, метафорически сравнивая её с толпой гноящихся уродов, рассказывает директору «Интуриста» о несъедобных продуктах, спорит с гидом об убийстве императорской семьи и так далее. Страшные, местами комичные зарисовки, разочаровавшегося в социализме циника, о бедности, русском наследии и просто фотография напряженного общества перед началом Второй мировой.

Сразу же после публикации памфлетов все книги Селина были запрещены на территории Советского союза. Писателя обьявили идеологическим врагом и перестали издавать на русском языке вплоть до 90-х годов. Селин же навсегда отошёл от ранее симпатичных идей коммунизма и более не возвращался к этой теме. «MEA CULPA» и «Безделицы для погрома» стали началом для серии провокационных памфлетов Селина, за которые он ещё успеет нажить себе репутацию человеконенавистника и радикального нигилиста. Но это уже совсем другая история! Кстати, памфлеты Селина лежат в Интернете в открытом доступе, так что поторопитесь ознакомиться.