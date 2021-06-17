Из жизни сумасшедших. Великая армия Зеленского

Из жизни сумасшедших. Продолжение сериала. Тут Владимир Зеленский, бывший комический персонаж мировой политической сцены, исполняющий, в меру своих сил, возможностей и понимания поставленной ему режиссёром задачи, роль президента Украины, высказался, насчёт создания «самой мощной армии в Европе», когда и если за него европейцы, а в широком понимании этого понятия — НАТО, не решит проблему Донбасса, созданную не им, но им лично закопанную на такую глубину, что остаётся только удивляться, как она украинскую государственность до сих пор не похоронила. Ну, похоронит ещё… Главное для него, Минские соглашения ни в коем случае не соблюдать. Они, судя по всему, для Киева, как иголка в яйце для Кощея. Там его смерть.

Мощь этой самой гипотетической армии, о коей сообщил потрясённому миру украинский президент-юморист, буде евроатлантическая шобла, не сподобится за Украину с Россией воевать, чего пока не наблюдается, хотя подвижки в эту сторону идут непрерывно, будет основана не на военной технике, а на высоком духе личного состава и в целом населения Украины. Что, в переводе с украинского политического новояза, означает готовность похоронить целиком гражданское население не только Донбасса, но и всей остальной Украины, в погоне за реализацией того бреда, который у Зе и его команды то ли и в самом деле прочно сидит в головах, вместо мозгов, то ли они так себя зазомбировали, что в него и впрямь поверили.

Шоумен-то украинский президент, может, и шоумен, но как на него посмотришь в роли президента — чистый Джокер. Такой классический клоун-убийца… Что, кстати, для американских фильмов ужасов нормально. Более, чем привычный персонаж, имеющий, кстати, в основе своей, изложение жутчайшей истории реально существовавшего маньяка и серийного убийцы. Добро пожаловать на это шоу, мальчики и девочки. Поскольку это для нас, по наследству от советских времён, клоун — персонаж не только весёлый и остроумный, но ещё и добрый. Он может быть мудрым, может быть трагичным, может быть солнечным… Только жестоких кровожадных маньяков отечественная клоунада не знала. Культура была не та. Ну, теперь знает. Только грим соответствующий Зеленскому нанести… Интересная, кстати, идея!

Впрочем, люди сугубо мирных гражданских профессий, дорвавшись до власти, бывало, такими монстрами оборачивались… Гитлер — художник, Гиммлер — школьный учитель… Чем хуже них Зеленский — комедиант? Судя по всему, что говорят и делают окружающие его люди, ничем. Те же тестикулы, вид в профиль. Разве что, государственная символика немного другая: тризуб не свастика, да знамёна у почившего нехорошей смертью Третьего рейха и ныне живущей Украины разного цвета, да насчёт геноцида евреев необандеровцы куда как затейливы, в отличие от своих непосредственных предшественников… Исторический опыт хотя бы здесь учли.

С другой стороны, ну, имеют они в качестве первого лица своей страны инвалида пятого пункта, и что? Он от этого меньшей сволочью стал, что ли? Таки нет. Даже наоборот, так старается соответствовать образу… Героя из себя корчит. Страну к войне готовит. Все стены в его театре одного актёра уже ружьями увешены, а ему хоть бы хны. Вот-вот всерьёз пальнёт, мало что целым останется, и далеко не только на Донбассе, а этот Мальбрук новоявленный всё страну свою в поход собирает. И тут, говоря всерьёз, надо отметить следующее. Украинцы воевали отменно и более, чем героически. В составе российской и советской армии они были хорошими солдатами, офицерами и полководцами. Что до собственной истории национальных подразделений Украины, на протяжении всего ХХ века — тут на них пробы некуда ставить.

Хоть в Гражданскую войну, петлюровцев и всех прочих, ходивших под гетманом или под местными батьками, имя им легион, вспоминай. Хоть в Отечественную, бандеровцев и всех остальных, из зондеркоманд, полиции и охраны концлагерей и гетто. Не получалось из них никогда ничего путного. Сплошной садизм, грабежи и погромы мирного населения, да непрерывная грызня между собой, которая, впрочем, и для нынешних украинских олигархов и криминальных авторитетов, более чем характерна. Что ни город, село или местечко, везде своя банда, более или менее кровавая и отмороженная, на фоне чего самым приличным и идейным выглядит, по прошествии века, Нестор Иванович Махно. Но на него Зеленский точно не тянет. Так, мелкая провинциальная шваль, вынесенная на поверхность ветрами истории…