Евграф Котлов. Кто этот ангел и почему он главное оружие завтрашней поп-музыки

Для начала — про самого Евграфа. Ему 38 лет, родился в Москве, его воспитывала одна мать, которая была певицей, обладающей сопрано. В 10 лет мальчика отдали в воскресную школу, где он и попал в церковный хор — там он пел на протяжении 10 лет, затем окончил Российский православный университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова по специальности филология.

Уже тогда, из-за необычной внешности, голоса и тонкой душевной организации, Евграфу дали прозвище «Лебединое озеро». В 21 год он стал героем одного из выпусков новостей. Своими стихами и акциями протеста он пытался отстоять магазин «Свет» на первом этаже дома, в котором жил. Магазин хотели переделать в агентство недвижимости, а Евграф приходил на стройку и читал стихи. «Я люблю высокую поэзию, а вам милее гадкая проза жизни!» — восклицал он прорабу. По его мнению, слово «свет» несет в себе поэзию, а «недвижимость» ни в какую рифму не влезет.

Во время учебы и после окончания университета он пел в метро, в основном это были перепевки популярных песен по типу «Маленькой страны» или «Снег кружится». Тогда же он проводил творческие вечера, на которых читал свои стихи и пел разные каверы, на таких мероприятиях собиралось не больше 10-15 человек. Он даже пытался попасть на Фабрику Звезд, но его не взяли. До пандемии Котлов пел в Храме Троицы на Грязех, а с приходом ковида штат певчих сократили и Евграф оказался предоставлен сам себе. Мама умерла 6 лет назад от рака, зарабатывать пришлось вновь пением в переходах и метро.

Именно там его и заметили — Евграфа часто снимали обычные прохожие и его друзья. Позже с ним связался Рома Мальбэк, который предложил ему исполнить припев в песне «Ангел» с альбома 2019 года «Roma». Андрогинно-инопланетный голос Евграфа идеально подошел под олицетворение ангела. Так в чем же надежда и почему Котлов вдруг стал оружием?

Во-первых, это образ — одухотворенный, наивный, чистый и невинный человек, душа которого отдана богу и музыке. Создается ощущение, что между потоком творчества, идеями и мыслями в голове у Евграфа нет никаких посредников, ничто не искажает слова и вокал, никакие факторы не вмешиваются в речь и стихи. Он как истинный проводник вещает то, что дает ему вера и воспитание.

Во-вторых, это голос — высокий, бесполый и с огромным потенциалом для использования. Данные Евграфа при правильной работе, направлении и усердии могут привести к невероятным тональностям. Его вокал звучит совершенно самобытно, его невозможно перепутать ни с чем, думаю, даже если отрыть записи пения его хора — голос будет узнаваем.

В-третьих, это отсутствие любых побуждений кроме творческих и идейных. Евграф говорит, что его цель — служить людям, приносить счастье и радость. Если это действительно так, то можно смело вычеркивать корысть и тщеславие. Вера привила ему сильные жизненные установки.

Но в этом всем есть огромная опасность. Сейчас группа Мальбэк записала ему мини-альбом «Достучаться до небес», который должен выйти в скором времени. Совсем не хочется вновь получить историю а-ля Бардаш — Грибы или Николай Воронов («Белая стрекоза любви») — Quest Pistols. Когда дядя продюсер сказал делать так, так и вот так, а конечным итогом стал конфликт или судебные разбирательства. Такое оружие может попасть не в те руки, Евграф, вероятно не так хорошо разбирается в договорах, системе роялтис или устройстве отчислений со стриминга. Но хочется надеяться на лучшее.

Марк КРАМОВ.