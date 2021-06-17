{ 17 июня 2021 }

Sewerslvt — новый взгляд на подпольные рейвы от квир-артистки

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Sewerslvt

Я узнал о Sewerslvt примерно год назад, когда увидел её альбом «Draining Love Story» в многочисленных топах и рейтингах. Подобным артистам, у которых нет ни запоминающегося образа, ни денег на рекламу, очень сильно помогают сайты с оценками, в том числе RYM и AOTY, где заметить могут любого — нужно просто делать хорошую музыку.

Музыка Jvnko (один из псевдонимов Sewerslvt) — беспредельно резвый драм-н-бейс, к которому, как правило, справедливо добавляют приставку «Atmospheric». Мадам умело соединяет бешеную энергетику танцевальной музыки с депрессивностью и загадочностью условного вич-хауса, хотя от последнего в ее треках есть лишь ничем не сменяемое меланхоличное настроение. Под такое можно и нужно двигаться, но необычно то, что отклик эта музыка находит скорее в сердцах тех, кто на рейвах никогда не был и вряд ли вообще готов пойти.

Начинала Sewerslvt, кстати, с мэшапов — вы, вероятно, даже видели релиз, где она смешала «Atrocity Exhibition» Дэнни Брауна и «†» дуэта Justice. Или, например, у неё есть ремикс на песню «Dream House» блэкгейз группы Deafheaven, который длится аж 12 минут.

Как нам всем известно, квир-сообщество в последние годы неустанно ищет себя в электронике: это и деконстрактед клаб, и гиперпоп, и баблгам бейс. Тут же ситуация схожая, но вместо того, чтобы пробовать себя в модных жанрах, вносящих что-то кардинально новое в электронику, трансгендер Jvnko решила вдохнуть жизнь в лежащий где-то на полке драм-н-бейс, приправив крайне высокий BPM эстетикой, которая ближе к Drain-культуре, чем к рейвам. Удивительно, но кое-какая фанбаза у Sewerslvt есть даже в СНГ: можете заглянуть в одноимённый паблик в вк и увидеть довольно активных фанатов, ждущих каждый новый релиз.

Сама Jvnko еле сводит концы с концами, даже не пытаясь выбраться из андерграунда. Она жалуется на своё эмоциональное состояние, скандалит из-за дистрибьюторов, которые чуть полностью не отобрали у неё права на собственную музыку, и обещает в ближайшем времени закончить карьеру. Как бы печально это всё ни было, её последний альбом «Skitzofrenia Simulation» получился просто отличным — на мой взгляд, лучшим в её дискографии. Быстрый темп, психоделические мелодии, грусть — честно говоря, на такой рейв даже я пошёл бы.

Фёдор СУЧИЛИН.

Тихое Место


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