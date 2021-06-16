{ 16 июня 2021 }

Недоумение с зарницами надежды

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Пока что главный итог от встречи в Женеве — недоумение с зарницами надежды.

Да, пока что рано о чëм-то говорить. Нет единого заявления, из свидетельств пока только пресс-конференция Владимира Путина, но всë равно есть ощущение какой-то недосказанности. Во-первых (и в этом бы Владимира Путина гораздо больше бы понял Барак Обама), почему так мало? Столько возни, столько приготовлений, а Джо Байден больше похож на капризную корги, доставленную из-за океана на private jet — президент Путин рассчитывал на большее и на дольшее.

Во-вторых, президенты явно подошли ко встрече «без тузов» в рукаве — Байден не может ни резко усилить санкции, ни как-то их снять, у России же нет внезапности «сирийского маневра» или чего-то похожего. Навальный? А что «Навальный»?

Хотя на самом деле, у обеих стран есть как минимум один общий супердержавный интерес, до которого на переговорах могли и не дойти. Речь об Афганистане и фактической сдаче талибам отвоеванной у них территории. Напомним, что талибы (которых, формально, разбомбили за Бен Ладена) угорали по ультранасилию еще до того, как это стало ИГИЛом мейнстримом. Массовые казни с подрывом гранатами, разрушение культурных ценностей, насаждение фундаментального ислама (пояснение для феминисток: женщина — не человек). И вот таким замечательным людям страна победившего BLM’а и равенства сдает территорию размером с Украину. Или Сомали. Тут уж как пойдëт.

Нет, стоило бы посидеть подольше. Ой как стоило бы.

Методичка


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