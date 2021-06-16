Стенд-ап Бо Бернема сейчас на втором месте годового рейтинга лучших альбомов RYM

К чему мы привыкли, когда слышим слово «стенд-ап»? Пожалуй, к сатире над современным обществом, очень колким шуткам, кочующим по тысячам выступлений шаблонам построения панчлайна, заигрывания с аудиторией и, наверное, к малой доли самокопания выступающего. Бо Бернем, как говорил великий классик, превратил комедию в трагедию, воспользовавшись самыми темными временами за последние годы — коронавирусной пандемией и строгим мировым локдауном 2020.

Получилось непривычно. Во-первых, потому что Бо не пишет стенд-ап в привычном понимании слова, это больше похоже на мюзикл одного актера, где вместо прозаичной подачи смешных историй звучат спетые с очень разной интонацией песни. Во-вторых, строчки Бернема зачастую сложно отнести к привычному жанру комедии, тег которого украшает выпуск на Netflix (там, кстати, спешиал сразу ворвался в десятку самых популярных проектов на площадке) — я не поклонник подобного, но многим действительно нравятся такие депрессивные штуки а-ля After Life. Сатиры там тоже хватает: от стеба над QAnon в стиле детских познавательных шоу до ультимативного гайда по современному интернету (это главный хит спешиала).

Получилось круто. Почему? Потому что комик имел в распоряжении только свой дом, само собой разумеется, технику для съемки, ну и вагон времени. Локдаун, как ни крути. Этого было достаточно, чтобы снять больше 80 минут практически неповторяющихся кадров с креативным использованием освещения, ракурсов и проекторов — это настоящее торжество DIY-подхода. Бернем собирает какие-то сумасшедшие цифры, где не посмотри: на YouTube у «Welcome To The Internet» больше 10 миллионов просмотров, на Spotify у него 2 миллиона слушателей за последний месяц, ну и само собой высокие цифры рано или поздно раскроет Netflix.