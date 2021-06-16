{ 16 июня 2021 }

Ответственность за вакцинацию переложили на глав регионов

Рубрики: [Telegram]  
Метки: , ,

Повторяется ситуация прошлого года, когда ограничения вводила не федеральная власть, а региональная. Негатив за перегибы ложился на губернаторов и мэров.

Сейчас даже Госдума перед выборами отстранилась от принуждения к вакцинации от коронавируса, отложив принятие поправок в закон о календаре прививок. Володин делал отдельное заявление, что он за добровольность.

Собянин и Воробьев становятся главными злодеями России. За ними пойдут другие главы регионов. В Карелии, например, ввели правило, что для предприятий с 60% вакцинированных снимаются ограничения. Сейчас начнут тиражировать шутки о том, как Собянин ездит по городу и стреляет дротиками с прививкой. Традиционалисты назовут Собянина членом мировой закулисы. Самое главное — парламентские партии и федеральная власть перед выборами не пострадали.

Методичка


Похожие посты:


  1. Когда появится коллективный иммунитет

    2. Когда появится коллективный иммунитет

    Коллективный иммунитет в Москве будет достигнут ближе к осени, тогда же снимем последние ограничения на массовые мероприятия — Собянин в интервью «Интерфаксу»


  2. Интересы регионов

    3. Интересы регионов

    1. Как Вы оцениваете практику подписания с губернаторами договоров о разделе федеральных и местных полномочий? 2. В какой мере интересы регионов влияют на внутреннюю политику Москвы? КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ответственный секретарь Совета соотечественников при Государственной Думе 5 5 ВЯЧЕСЛАВ [Читать...]


  3. Итоги очередной встречи глав государств СНГ

    4. Итоги очередной встречи глав государств СНГ

    1. Какова, по Вашему мнению, степень воздействия акции протеста 27 марта на социально-экономическую политику правительства? 2. Как Вы оцениваете итоги очередной встречи глав государств СНГ? СЕРГЕЙ БАБУРИН, депутат Государственной Думы 3 3 СЕРГЕЙ ГЛОТОВ, депутат Государственной Думы 6 [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»