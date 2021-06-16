Ответственность за вакцинацию переложили на глав регионов

Повторяется ситуация прошлого года, когда ограничения вводила не федеральная власть, а региональная. Негатив за перегибы ложился на губернаторов и мэров.

Сейчас даже Госдума перед выборами отстранилась от принуждения к вакцинации от коронавируса, отложив принятие поправок в закон о календаре прививок. Володин делал отдельное заявление, что он за добровольность.

Собянин и Воробьев становятся главными злодеями России. За ними пойдут другие главы регионов. В Карелии, например, ввели правило, что для предприятий с 60% вакцинированных снимаются ограничения. Сейчас начнут тиражировать шутки о том, как Собянин ездит по городу и стреляет дротиками с прививкой. Традиционалисты назовут Собянина членом мировой закулисы. Самое главное — парламентские партии и федеральная власть перед выборами не пострадали.