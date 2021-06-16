Хреновые пророки

Чертовски интересно, зачем наши Большие Парни, назначенные Первым на посты, которых они без него отродясь бы не добились, как и положено в нормальных царствах-государствах такого же, как у нас устроения, в своих интервью и выступлениях на экономических форумах, которые вечно цитирует пресса, хронически озабоченная отсутствием материалов для публикации, дают прогнозы на будущее, в которых непременно присутствует явно больная для них тема: какие профессии через N лет будут невостребованы и сколько миллионов людей в итоге им придётся отправить на улицу. Тут и Греф в качестве футуролога выступает, и Кудрин, и Силуанов… Впрочем, о будущем и Чубайс с Кузьминовым любят поговорить. Такие лапы…

Увы, ни один из них не Жюль Верн, не Иван Ефремов и не братья Стругацкие. Даром предвидения сии мужи явно не обладают. Иначе бы осознали они, сколь печальным было бы их собственное будущее, исполнись ненароком, пусть даже частично, их прогнозы. Говоря попросту, хреновые из них всех пророки. Без фантазии, хотя и с явной мизантропией, как у людей плотно упакованных, небедных, пожизненно сытых и не озабоченных скорбями близких, всегда и бывает. И это даже если не учитывать отдельных, произнесенных ими текстов, которые вообще находясь не в полном астрале, и не придумаешь. Впрочем, там и действия такие же бывают. То ли под зельем каким говорится и деется сие, то ли воскурения особо сильнодействующего фимиама на них влияют, то ли ещё что, из запретного. Или просто ум за разум заходит.

Слушать их несколько тревожно, так что только трезвое осознание того, что совершенно неважно, что они все, оптом и по отдельности, несут, но жизнь сама расставит всё по своим местам, отделив от реальности и пустопорожнюю брехню, и рекламу разрабатываемых их структурами и назойливо, через все щели пропихиваемых потребителю товаров и услуг, типа экосистем, электромобилей и прочего набора фишек-однодневок, выставляемых в качестве образа будущего, успокаивает. Не сбываются прогнозы такого рода нигде и никогда. По Мальтусу известно. А если что-нибудь эдакое где-нибудь и впрямь произойдёт, так первое, что сделают все те миллионы и десятки миллионов, которые эти, парящие над жизнью, болтуны из неё вычёркивают, так это их самих и семя их до седьмого колена под корень выкорчуют.

И тут не помогут им ни зелёные технологии, ни Грета Тунберг, ни искусственный интеллект, ни верные преторианцы — надежда и опора трона. Точнее, преторианцы, как всегда в империях и бывает, сами к власти придут и на тронах будут тасовать своих марионеток, пока всё медным тазом не накроется. И в Риме так было. И после него. Тоже, новость! Но те, кто пока наверху, этого не понимают, да, скорее всего, и нечем им такие вещи понимать. Отчего с искренней самовлюблённой увлечённостью капризных вечных детей продолжают пугать народ своими глупостями, попутно гребя всё, что могут, под себя и разваливая построенное и созданное до них и не ими. И, главное, хоть бы молча этим занимались, чтоб не видел и не слышал их никто. Так нет же! Им ещё и поговорить на публику охота…

Воистину, кого хочет Г-дь наказать, того лишает разума. Причём строй ему храмы, не строй — не проходит это. Никому ещё с Создателем договориться за счёт мелкой взятки такого рода не удалось. Что ему, всевидящему и всемогущему, суета, бесконечно идущая под звёздами? Что до того, чтобы реальным делом заниматься, оставляя после себя больше, чем было до того, не заточены наши говорливые вельможи под такого рода задачи. Да и мало кто из тех, кто наверху, заточен. По пальцам одной руки можно пересчитать. И тут, дели их на либералов или патриотов, особо выделяя в последней группе православных монархистов, или не дели — не суть важно. Все одним миром мазаны. Что, впрочем, в нашу коронавирусную эпоху так же верно, как и в пору Чёрной Смерти Средних веков…