Гастон и ЛеФу получат свой сериал

Disney заказал приквек к фильму «Красавица и чудовище» на своём собственном стриминговом сервисе. Как сообщает Variety, он будет снят в виде музыкального сериала, и уже известно, что Люк Эванс и Джош Гад вернутся к своим ролям Гастона и ЛеФу (Луи) из фильма «Красавица и чудовище» 2017 года. Кроме того, к касту присоединилась Бриана Миддлтон в роли Тилли, сводной сестры ЛеФу. О создании приквела впервые было объявлено в марте 2020 года.

Действие сериала будет происходить за несколько лет до событий оригинального фильма.

— Для всех, кто когда-либо задавался вопросом, как такой грубиян, как Гастон, и такой болван, как ЛеФу, могли стать друзьями и партнерами, или как появилась мистическая чародейка, наложившая роковое заклинание на принца, который стал чудовищем, этот сериал, наконец, даст ответы … И вызовет целый ряд новых вопросов, — сказал Гэри Марш, президент и главный креативный директор Disney Branded Television.

Disney+ заказал создание восьми серий приквела. Производство стартует весной 2022 года.

Сериал станет одной из первых главных ролей Брианы Миддлтон на экране. В скором времени ее также можно будет увидеть в фильме Amazon-Sony «Нежный бар» (The Tender Bar) вместе с Беном Аффлеком и Таем Шериданом. Фильм основан на мемуарах Дж. Р. Мерингера, режиссером и продюсером которого является Джордж Клуни.