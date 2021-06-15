Коронавирус наступает со страшной силой — по крайней мере, в Москве. Прочие крупные города и городские агломерации тоже под угрозой, но в столице буквально взрыв заболеваемости. Начальство объявляет очередные запреты, освежает старые и предъявляет новые требования к горожанам. Некоторые резонные (маски). Некоторые неоднозначные (перчатки, притом, что врачи сто раз сказали: зараза передаётся не через контакты, а воздушно-капельным путём). Некоторые явно идиотские, вроде запрета присаживаться на скамейки в парках. Ходить там можно, но отдохнуть на скамейке нельзя — и, как у нас заведено, сразу бешеный штраф. А на траву присесть можно? Или тоже штраф? И, главное, говорить об этом не с кем. Любой разговор с чиновниками — это разговор со стеной. То ли другие там не держатся, то ли законы эволюции так на них влияют…

Почему сложилась такая ситуация, как сложилась, понятно. Во-первых, сезон отпусков. Народ ездит, куда только может добраться, и привозит оттуда чёрт знает что. Притом, что некоторые тамошние штаммы коронавируса куда вредоноснее исходного. Опять же, на российских курортах не просто толкучка, а супераншлаг. И кто там что соблюдает… Судя по рассказам вернувшихся с югов, никто и ничего. Отелей, как всегда, дикая нехватка. Как живут отдыхающие в частном секторе, с учётом санитарно-эпидемиологических требований, понятно. Местные власти на всё это закрывают глаза — им ещё переизбираться, а в этих регионах хороший курортный сезон весь год кормит. Тем более, в кои-то веки Турцию закрыли… Так что, нам ещё болеть, не переболеть, и для некоторых это закончится летальным исходом. Плюс кое-что из чемпионата Европы по футболу у нас проходит. Ещё одна угроза заражения на наши головы…

Как нарочно, с вакцинацией дело швах. Начальство на всех уровнях столько раз повторило, насчёт добровольности прививок, что слушать это уже не хочется. Оно всё в демократию играет, притом, что все уже давно поняли: она у нас есть. И коронавирус есть. И вакцины есть. По идее: 100%-ная проверка здоровья населения и быстрая вакцинация всех тех, кому можно прививаться по медицинским показателям. Так и только так борются с эпидемиями. Прочее — чушь собачья. Что до того, чтобы сами все пришли и привились, отродясь не было у нас такого и не будет. Не верит народ начальству своему и никогда не верил. Ни при царе, ни при советской власти, ни при власти нынешней. Пережидает: мало ли, что? Но, может, разгром отечественной медицины её оптимизаторами таков, что уже и проверить всех на противопоказания не получится? Вот тогда мы точно доигрались…