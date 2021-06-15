Космонавты Рогозину больше не нужны

Ему нужны киноделы.

Глава госкорпорации избавляется от всех, кто мешает присоседиться к грядущей славе Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Сергей Крикалёв — единственный космонавт в топ-менеджменте компании — снят с должности исполнительного директора и переведен в советники.

Конечно, совсем Сергей Константинович не уйдёт. Космос — дело всей его жизни, будь он на орбите или в служебном кабинете. А вот Рогозин, видимо, думает, что лучше всех может организовать работу. Между тем, Герой России всё верно сказал — из-за двух пассажиров на борту сдвинется весь график работы МКС. Лётчики, годами готовившиеся к миссиям, останутся невостребованными. А это огромные расходы, которые оплатят из госбюджета. «Вызов» того не стоит. И это не считая научной составляющей деятельности станции.

К Климу Шипенко и Юлии Пересильд претензий не имеем — сам факт согласия лететь — большая смелость. А вот Дмитрий Рогозин действует в лучших традициях президента РАН. Тот на китайских квадроциклах по «Тавриде» катается, а этот решил в кинопродюсеры заделаться.

Хотя лучше бы сначала потренировался на кошках. А ещё лучше — на собаках. Белка и Стрелка побывали в космосе первыми, именно о них и надо было для начала снимать.