{ 15 июня 2021 }

Выступление Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме

Рубрики: [Telegram]  
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Глава ЦБ подчеркнула, что экономике страны удалось восстановиться до докризисного уровня, а во многих отраслях она уже превысила его.

Также Эльвира Набиуллина сравнила денежно-кредитную политику с выбором одежды по сезону: «Она отвечает на ситуацию в экономике, на то, что происходит, и помогает добиваться стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться».

Главное:

  • ЦБ будет «закручивать гайки» на инвестрынке, пока не увидит, что компании перестали выманивать деньги граждан. Ряд участников финрынка под видом обучающих программ рекламируют свои «мутные» продукты
  • Банк России хочет ввести «период охлаждения» для всех финансовых продуктов, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, смог отказаться от любой услуги.
  • Банк России допускает, что страховка вклада для среднего бизнеса будет выше 1,4 млн рублей, действующих для физлиц
  • Центральный банк по-прежнему против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. Сальвадор, легализовавший оплату в биткойнах, не является примером для РФ

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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