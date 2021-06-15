Выступление Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме

Глава ЦБ подчеркнула, что экономике страны удалось восстановиться до докризисного уровня, а во многих отраслях она уже превысила его.

Также Эльвира Набиуллина сравнила денежно-кредитную политику с выбором одежды по сезону: «Она отвечает на ситуацию в экономике, на то, что происходит, и помогает добиваться стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться».

Главное:

ЦБ будет «закручивать гайки» на инвестрынке, пока не увидит, что компании перестали выманивать деньги граждан. Ряд участников финрынка под видом обучающих программ рекламируют свои «мутные» продукты

Банк России хочет ввести «период охлаждения» для всех финансовых продуктов, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, смог отказаться от любой услуги.

Банк России допускает, что страховка вклада для среднего бизнеса будет выше 1,4 млн рублей, действующих для физлиц