Выступление Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме

Глава ЦБ подчеркнула, что экономике страны удалось восстановиться до докризисного уровня, а во многих отраслях она уже превысила его.
Также Эльвира Набиуллина сравнила денежно-кредитную политику с выбором одежды по сезону: «Она отвечает на ситуацию в экономике, на то, что происходит, и помогает добиваться стабильности, как правильно подобранная одежда помогает нам не замерзнуть и не перегреться».
Главное:
- ЦБ будет «закручивать гайки» на инвестрынке, пока не увидит, что компании перестали выманивать деньги граждан. Ряд участников финрынка под видом обучающих программ рекламируют свои «мутные» продукты
- Банк России хочет ввести «период охлаждения» для всех финансовых продуктов, чтобы человек, даже если и столкнулся с навязыванием, смог отказаться от любой услуги.
- Банк России допускает, что страховка вклада для среднего бизнеса будет выше 1,4 млн рублей, действующих для физлиц
- Центральный банк по-прежнему против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. Сальвадор, легализовавший оплату в биткойнах, не является примером для РФ