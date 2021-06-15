Владимир Путин: «Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ»

Телеканал NBC дословно перевел фразу Владимира Путина «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ». Этой цитатой из «Золотого телёнка» российский президент ответил ведущему на реплику о кибератаках в США, которые приписываются «русским хакерам». Телеканал не только не сослался на литературный источник, но и не пояснил, о какой организации речь. Буквально и без кавычек также были переведены пословица «нечего на зеркало пенять, коль рожа крива» и фраза из песни «что-то с памятью моей стало».

О том, что Владимир Путин в своих публичных выступлениях любит цитировать классику и афоризмы, известно давно. К такому значимому интервью продюсерам NBC стоило бы подготовиться получше — все-таки перед ними не рядовая медиаперсона, а один из лидеров международной политики, слова которого напрямую влияют на ситуацию в мире.

В этой связи вспоминается фраза Никиты Хрущева, сказанная на приёме в польском посольстве в 1956 году. Полностью она звучала так: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним», то есть социализм эффективнее, а следовательно, переживёт капитализм. Имелся в виду известный тезис Маркса о том, что пролетариат является могильщиком капитализма. Из-за обратного перевода на русский язык фраза распространилась в виде «Мы вас закопаем». Слова, вырванные из контекста западными СМИ, произвели ужасающее впечатление на Запад и подняли очередную волну «красной паники». После подобных ляпов поневоле задумаешься о том, что проблемы во взаимопонимании между Россией и США связаны с трудностями перевода.