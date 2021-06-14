Ограничения в сфере оборота гражданского оружия

Лукашенко считает, что белорусов следует обучать обращению со стрелковым оружием. Российские парламентарии считают, что россияне — неграмотные идиоты, а такому электорату оружие лучше не доверять. Именно такое впечатление производит законодательная спецоперация, проворачиваемая «без привлечения внимания избирателей».

После известных событий в Казани и последовавшей после этого череды инцидентов с применением официально зарегистрированного оружия, только самый ленивый представитель власти не отметился по «модной» теме ограничений в сфере оборота гражданского оружия (ГО).

То, что назвали и приняли «законом, усиливающим госконтроль за оборотом оружия и ужесточающим прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения», было на первый взгляд только «для пользы дела». Во всяком случае, именно в этом убеждал депутат Хинштейн. Как оказалось, это не просто «первая ласточка», а настоящая дымовая завеса.

В те же самые дни, когда «в третьем и окончательном» принимали закон о медсправках, из соответствующих комитетов Госдумы поступил ко второму чтению законопроект №1079629-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот продукт, так сказать, законотварей обитает в Госдуме с декабря прошлого года. Но дополнения, появившиеся в нëм летом 2021, превращают 1079629-7 в настоящего могильщика как самого рынка ГО, так и его основных участников в виде отечественных производителей (казанский стрелок, напомним, использовал турецкий Hatsan).

Главное и основное нововведение — законопроект дополняет «Закон об оружии» понятиями гладких и нарезных стволов, что автоматически переводит в разряд последних оружие со сверловками «Парадокс» и «Ланкастер». Причем для «Парадокса» специально исключили из закона разрешенные ранее 140 мм нарезов.

Для незнакомых со спецификой российского рынка ГО поясним — благодаря разрешенным на сегодняшний день сверловками «Парадокс» (140 мм. нарезов) и «Ланкастер» (разновидность овально-винтовальной сверловки канала ствола) стало возможным появление около десятка новых калибров гражданского оружия (.366 ТКМ, 9,6х53 Lancaster, 9х22 Алтай и др.), а вместе с ним и расширение линейки предлагаемого к продаже ГО, доступного по «гладкой», то есть не требующей 5-летнего стажа лицензии. Так как калибры отечественные, то и производители оружия тоже преимущественно отечественные — в первую очередь «Концерн Калашников». И тут снова не обойтись без упоминания о казанской трагедии — в столице Татарстана, как и в Керчи, стрелок обошелся классическим 12 «гладким» калибром. Турецкого производства.

Там есть еще всякие мелочи, вроде введения регулярной проверки навыков обращения с оружием (сейчас проверку каждые 5 лет проходят только владельцы оружия ограниченного поражения), запрета на оружие экстремистам (а стать экстремистом в России теперь не просто, а очень просто), но на фоне грядущего оружейного «пушного зверька» это и в самом деле мелочи

Мы не случайно раз за разом возвращаемся к Казани и к «турецкому дробовику» в руках убийцы. Так уж вышло, что «тихушников» из Госдумы сдали инициативные коллеги из Госсовета Республики Татарстан. Если депутаты нижней палаты «работали» тайно, под прикрытием дня России, третьей волны и рекордных заседаний, то в Татарстане собственные поправки выложили на всеобщее обозрение «с шумом и помпой». У татар «дичи» гораздо больше, так что не стоит сомневаться, что со своими инициативами ГС РТ отправттся по известному адресу. Но и альтернатива от Госдумы тоже «так себе».

Так кто и зачем собирается уничтожить российских производителей оружия? И почему это называется ГД РФ? А не Турции.