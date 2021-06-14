{ 14 июня 2021 }

Ограничения в сфере оборота гражданского оружия

Рубрики: [Telegram]  

Лукашенко считает, что белорусов следует обучать обращению со стрелковым оружием. Российские парламентарии считают, что россияне — неграмотные идиоты, а такому электорату оружие лучше не доверять. Именно такое впечатление производит законодательная спецоперация, проворачиваемая «без привлечения внимания избирателей».

После известных событий в Казани и последовавшей после этого череды инцидентов с применением официально зарегистрированного оружия, только самый ленивый представитель власти не отметился по «модной» теме ограничений в сфере оборота гражданского оружия (ГО).

То, что назвали и приняли «законом, усиливающим госконтроль за оборотом оружия и ужесточающим прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения», было на первый взгляд только «для пользы дела». Во всяком случае, именно в этом убеждал депутат Хинштейн. Как оказалось, это не просто «первая ласточка», а настоящая дымовая завеса.

В те же самые дни, когда «в третьем и окончательном» принимали закон о медсправках, из соответствующих комитетов Госдумы поступил ко второму чтению законопроект №1079629-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот продукт, так сказать, законотварей обитает в Госдуме с декабря прошлого года. Но дополнения, появившиеся в нëм летом 2021, превращают 1079629-7 в настоящего могильщика как самого рынка ГО, так и его основных участников в виде отечественных производителей (казанский стрелок, напомним, использовал турецкий Hatsan).

Главное и основное нововведение — законопроект дополняет «Закон об оружии» понятиями гладких и нарезных стволов, что автоматически переводит в разряд последних оружие со сверловками «Парадокс» и «Ланкастер». Причем для «Парадокса» специально исключили из закона разрешенные ранее 140 мм нарезов.

Для незнакомых со спецификой российского рынка ГО поясним — благодаря разрешенным на сегодняшний день сверловками «Парадокс» (140 мм. нарезов) и «Ланкастер» (разновидность овально-винтовальной сверловки канала ствола) стало возможным появление около десятка новых калибров гражданского оружия (.366 ТКМ, 9,6х53 Lancaster, 9х22 Алтай и др.), а вместе с ним и расширение линейки предлагаемого к продаже ГО, доступного по «гладкой», то есть не требующей 5-летнего стажа лицензии. Так как калибры отечественные, то и производители оружия тоже преимущественно отечественные — в первую очередь «Концерн Калашников». И тут снова не обойтись без упоминания о казанской трагедии — в столице Татарстана, как и в Керчи, стрелок обошелся классическим 12 «гладким» калибром. Турецкого производства.

Там есть еще всякие мелочи, вроде введения регулярной проверки навыков обращения с оружием (сейчас проверку каждые 5 лет проходят только владельцы оружия ограниченного поражения), запрета на оружие экстремистам (а стать экстремистом в России теперь не просто, а очень просто), но на фоне грядущего оружейного «пушного зверька» это и в самом деле мелочи

Мы не случайно раз за разом возвращаемся к Казани и к «турецкому дробовику» в руках убийцы. Так уж вышло, что «тихушников» из Госдумы сдали  инициативные коллеги из Госсовета Республики Татарстан. Если депутаты нижней палаты «работали» тайно, под прикрытием дня России, третьей волны и рекордных заседаний, то в Татарстане собственные поправки выложили на всеобщее обозрение «с шумом и помпой». У татар «дичи» гораздо больше, так что не стоит сомневаться, что со своими инициативами ГС РТ отправттся по известному адресу. Но и альтернатива от Госдумы тоже «так себе».

Так кто и зачем собирается уничтожить российских производителей оружия? И почему это называется ГД РФ? А не Турции.

Методичка


Похожие посты:


  1. Свободная продажа оружия

    2. Свободная продажа оружия

    Свободная продажа оружия – зло. Умильная голливудская картинка, которую рисуют сторонники “вооруженного народа” – когда плохой парень целится в хороших, но в это время хорошие парни, случайно оказываясь Клинтами Иствудами и Брюсами Уиллисами, снайперски точно ликвидируют его опережающим [Читать...]


  2. «Калинов мост» отпразднует юбилей «Оружия» в День Победы

    3. «Калинов мост» отпразднует юбилей «Оружия» в День Победы

    Концерт группы «Калинов мост» состоится в клубе «16 тонн» 9 Мая. В День Победы коллектив собирается отпраздновать 15-летний юбилей своего альбома «Оружие», поэтому в концерте прозвучат все главные песни с этой пластинки, включая знаменитые «Родина», «Иного не надо», [Читать...]


  3. «Будапештский меморандум» и отказ Украины от ядерного оружия

    4. «Будапештский меморандум» и отказ Украины от ядерного оружия

    Кравчук дал очередное интервью, в котором оценил «отказ Украины от ядерного оружия» в 250 млрд долларов. «Будапештский меморандум» был фактически актом о безоговорочной капитуляции СССР, определяющим границы оккупационных зон, принципы и порядок организации управления населением на временных территориях, [Читать...]


  4. Cозданиt противоспутникового оружия

    5. Cозданиt противоспутникового оружия

    Американское военное начальство обвинило Россию и Китай в создании противоспутникового оружия. Хорошо бы, конечно… Точнее, что СССР ещё в конце 80-х мог спутники сбивать — это известно. Но мало ли, что мы тогда могли… У нас и «Буран» был, [Читать...]


  5. Россияне выступают за ограничения для вождения самокатов

    6. Россияне выступают за ограничения для вождения самокатов

    По результатам опроса почти половина россиян выступают за ограничения для вождения самокатов. Власти Москвы подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах, сообщил РИА Новости на ПМЭФ заммэра столицы Ликсутов. Так, по его словам, прокатные самокаты должны быть ограничены [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««