{ 14 июня 2021 }

Второго «Аквамена» назвали «Затерянным королевством»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Второго «Аквамена» назвали «Затерянным королевством»

В последнее десятилетие DC и Marvel стали настолько популярны, что для фанатов любая мелочь становится новостью. Сначала ждали фильмов. Затем — хотя бы трейлеров. Теперь интерес вызывают даже просто названия грядущих картин.

Режиссёр Джеймс Ван обратил на себя внимание, сообщив в Твиттере, что вторая часть «Аквамена» будет называться «Аквамен и Затерянное королевство» («Aquaman and the Lost Kingdom»).

Премьера состоится 15 декабря 2022 года. Но фильму уже пророчат провал — из-за Эмбер Хёрд, которая, в отличие от Джонни Деппа в «Фантастических тварях», свою роль не потеряла. Сомневаемся, что всё будет настолько плохо. И всё же без ложки дёгтя в кассовом успехе не обойдётся. Вот и узнаем, насколько народная ненависть к обманщице сможет повлиять на любовь к одному из лучших ответвлений кинематографической вселенной DC.

НЕВМИНКУЛЬТ


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