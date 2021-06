Space Song — одна из величайших песен в истории

Не думал, что столкнусь с таким неожиданным для самого себя выводом, благодаря серии псевдокомедийных виральных видео с Педро Паскалем. Вроде бы ничего особенного: дрим-поп с ревербированным вокалом, спетым поверх замедленного хип-хоп бита, но резонирует, как бы это пошло и заезжено не звучало — с душой.

Я, конечно, и до этого любил Beach House и конкретно эту песню, неоднократно пересматривая неофициально опубликованный клип под монтаж из «Космической Одиссеи 2001 года». Но это была прям очень банальная штука, рассчитанная на хипстеров десятых, чьи любимые режиссёры это обязательно Линч, Тарковский и Кубрик.

Но «сломил» меня именно нижний интернет, достав из рукава сильный козырь — это отрывок из трансляции при участии актёра Педро Паскаля, где он зачитывает какой-то сценарий, изображая переход из истерического смеха в плач. Эту нарезку стали подставлять под культовые фильмы, японские анимационные работы, а позже и под любые другие грустные моменты — если хотите ознакомиться самостоятельно, то будьте осторожнее со спойлерами.

По ощущениям, будто бы кто-то срезает тонкий слой кожи на старых шрамах. Захожу в комментарии, а там люди делятся своими ощущениями при прослушивании и у каждого оно уникальное. Для кого-то эта песня работает, как напоминание, что детства больше не будет. У кого-то ассоциируется с дедулей, который пошел спать, но так и не проснулся. This song feels like a “see you soon” but the soon is not actually soon.

Великая вещь, в общем.