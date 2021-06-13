Экс-президент «Локомотива», Ольга Смородская, женщина жёсткая, с очень и очень неоднозначной человеческой репутацией, из «новых русских» того замеса, которые и своё не отдадут, и чужое в покое не оставят, что ей по-поводу её «подвигов» в «Локомотиве» и спортсмены, и тренеры, и зрители по гробовую доску будут вспоминать, отожгла, выразив… как бы сказать получше? Возмущение? Сожаление? Скорбь в максимально агрессивной форме? Насчёт того, что российская сборная не будет преклонять колено в знак солидарности с движением BLM во время предстоящих игр. Поскольку «Мы должны быть со всем миром». А то, понимаешь, мы от мира отделяемся. Нехорошо это. Неполиткорректно.

Просмотрев биографию помянутой персоны, человека богатого, влиятельного, высокопоставленного и привыкшего вращаться в верхах, лучше понимаешь, откуда у нас в стране такая «элита», как есть. Готовая к чему угодно и на что угодно ради того, чтобы вписаться в западный элитарный гадюшник. Чего от неё за это потребуют, неважно. Этим всё Б-жья роса. Инстинкт лемминга. Если все прыгают с обрыва, значит пускай и свои с обрыва сигают. Если все стоят на коленях, как бараны, значит пускай своя сборная тоже постоит. Не сахарная, не растает. С непременным презрением к тем, кто ниже по служебному положению, поскольку они же кто? Никто. Их на колени ставить можно и нужно, если верхние велели. Наверное в детстве не пороли её родители и в школе не били. Жаль.

Денег и связей там, повторим, много. Даже очень много. Что в голове — тема отдельная. Это должны специалисты заключение давать. Но, судя по высказанной идее, насчёт того, что мы должны непременно двигаться в одном стаде со всем миром по части стояния на коленях в знак солидарности с разноцветной американской шпаной и её политическими кураторами, которые нашу страну ненавидят и всегда будут ненавидеть… Тут всё ясно. Остаётся только имя и фамилию запомнить, чтобы, ежели встретится на жизненном пути, представлять себе, кто у нас в стране в верхних эшелонах не простая, а идейная пятая колонна.

Помнится, чтобы быть «со всем миром», европейцы дружно на нас в войну навалились, помогая Гитлеру, кто как мог. И тогда тоже многие у нас решили вместе с ними побыть. Власовцы там. Красновцы. Бандеровцы. Плохо кончили, но далеко не все. Потом, чтобы быть «со всем миром», страну развалили и разворовали. До сих пор отсюда туда текут денежные потоки в десятки и сотни миллиардов, складывающиеся в триллионы долларов. И тут уже можно пристально и с немалым интересом посмотреть на систему связей нашей героини и на тех, кто её двигал и двигает, всю такую резкую и показательно прогрессивную. Очень любопытные можно сделать выводы. Что до затронутой нами темы: сборная на колено не встанет? Ну, молодцы.

Встали бы, гнать их надо было бы в три шеи, несмотря ни на какую блажь какой угодно дурной бабы, а хоть бы и мужика. Не всё одни овцы в этой теме, баранов там тоже много блеет. Одни из-за Крыма страдают, аж кушать не могут, другие всё на колени страну поставить пытаются. Впрочем, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, про то они слыхом не слыхивали. Не их это. Им, главное, успеть всё и все национальные идеалы побыстрее предать, вместе с честью страны и самой страной. Называется «предвидеть». Показалось, что поняли, где маслом намазано, и туда, всей отарой. А кто не с ними, те, естественно, против них. Интересно, есть ли у помянутой вельможной дамы хоть какие-то осколки былого влияния, чтобы начать игрокам сборной за отказ от коленопреклонения гадить? Не исключено. Чистить и чистить эту заразу…