Навальнистов окончательно запретили

Мотивации начальства в этой истории, а также их любимые бессодержательные формулировки («экстремизм») — не очень интересны. Это их дело.

Интересно другое: полезен ли этот запрет для всех остальных, то есть для нас с вами.

Я думаю, что он полезен.

Что такое вообще навальнизм?

Это еще одна вариация того же жанра, что и выступления Кашпировского с Чумаком на ТВ, «МММ» и прочие финансовые пирамиды, секты всевозможных Виссарионов и «Дэви-Христос», «церкви» сайентологов и мормонов, тимбилдинги, где натужно улыбчивые люди в одинаковых майках бесконечно прыгают и машут руками, стадионные шоу коучей, которые учат счастью, вокзальные явления табора, который просит позолотить ручку, наперсточники, казино, выборы Бориса Ельцина сотоварищи 1990 и 1991 года, наркоторговля, старцы, практикующие сожжение чужих паспортов и «перекрестные» браки между разными парами, в общем, деньги давай, деньги давай, квартиру продай, деньги давай, не рефлексируйте, распространяйте, дай погадаю, будешь жить пятьсот лет, все мужчины твои, звезды говорят, Россия будет свободной, деньги давай, регистрируйтесь на сайте, не рефлексируйте, я слышал голос с неба, прекрасная Россия будущего, хорошие люди победят плохих, деньги давай, главное, распространяйте, улыбаемся и машем.

«Это жулики, малыш».

И это тем более неприятные жулики, поскольку они, в отличие от стандартного «алло, это служба безопасности Сбербанка, назовите ваш пин-код», глубоко воздействуют на психику уязвимых и наивных людей: детей, подростков, либеральных интеллигентов, неприкаянных активистов etc.

На психику людей, которым кажется, что если умножить два на ноль, то они получат не только не ноль, но даже и не четыре, а — миллион.

Это обещание — умножить на ноль и раздать миллион — и есть навальнизм.

В скучной обстановке мира и благополучия такие аферы разрушают судьбу немногих. Но проходимцы бродят и бродят вокруг вокзала, вокруг зарплатной кассы, вокруг государства — и рано или поздно случается трудный момент, когда им везет, и тогда можно взломать жизнь целой страны.

Именно это произошло тридцать лет назад — и, поскольку вокруг все больше становится тех, кто уже не помнит, как это было («будем жить как в Америке!», «партократов в отставку!», «дорогу гласности! Гдлян-Иванов!»), да и просто не понимает, как это бывает, когда тебе обещают все и сразу, а оставляют без штанов на руинах, — в сознании жуликов возникает заманчивое «можем повторить».

Хорошо бы, чтобы они не смогли.

Конечно, борьбой с ангелами, пророками и передовыми личностями, агитирующими не рефлексировать и сдавать на ремонт провала, всегда занимаются специфические структуры, чьи методы трудно назвать симпатичными.

Если бы тридцать лет назад нашлись силы, способные убрать ельцинизм в мусорный контейнер, это тоже выглядело бы не очень красиво. Но зато спасены были бы миллионы жизней.

Вот и сейчас я не думаю, что надо дожидаться момента, когда дело будет сделано, касса взята, а Россия упразднена, — а надо все-таки сопротивляться, вопреки всем гневным крикам вкладчиков политического МММ.

Кстати, изрядная часть клиентов навальнизма и не знает, что это такое — МММ. Да и заряжать стакан из телевизора им никто не предлагал. Ровно поэтому они — такие хорошие, такие свежие клиенты.

Не надо им ничего распространять.

Надо их слегка придержать, а чуть позже они, может быть, начнут рефлексировать.

И если начнут — прекрасную Россию будущего им уже не получится впарить.