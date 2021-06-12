Борьба с вакцинами

Российскому центральному ТВ понабилось полгода, чтобы перестать критиковать западные вакцины, рассказывать о побочках после западных прививок и страшить западными ковидными ограничениями. Наконец-то, впервые с начала 2021 года, телевидение пугает ситуацией внутри страны.

Изначально россияне не были настроены на прививки. Предполагалось, что их мнение изменится, когда начнётся массовая вакцинация, в основном благодаря сарафанному радио. Но российское телевидение этому помешало. Вместо убеждения, что сама по себе прививка спасает от смертей, и борьба с ковидом не окончена, оно занималось рассказами, что в России лучше, чем на Западе, российская вакцина безупречна, а западные ужасны. Зрители сделали выводы, которые им удобны — европейцы прививаются, потому что им плохо, их в кафе не пускают, но даже вакцина не спасает их, а часто убивает. Верить, что бывает одна безупречная вакцина, а остальные плохие, российские телезрители не стали, потому что такого не бывает.

Официальные лица признали, что вакцинация в России проваливается, рост заболеваемости позволяет говорить о подходе третьей волны. Федеральное телевидение тут же переменилось и начало показывать в новостях страшные сюжеты из России. Люди плачут, рассказывают, как их родственники страдают от ковида. Если бы вместо борьбы с Pfizer и AstraZeneca эти сюжеты показывали все полгода, то на десяток процентов привитых в России было бы точно больше.