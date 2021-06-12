Датское феерическое коварство

Дания проявляет какое-то феерическое коварство в отношении футбольной сборной России. На бумаге датчане обязались перед УЕФА обеспечить 25% допуск болельщиков на стадион в Копенгагене. Только УЕФА почему-то не уточнила каких.

А реальность такова, что из-за «тяжелой эпидемиологической обстановки» Дания попросту не пускает в страну любых иностранцев, хоть с ПЦР, хоть без. Въехать можно только вакцинированным прививками, одобренными ЕС, тем самым российские болельщики элегантно «пролетают» мимо принципиального матча сборной.

Вы спросите: зачем повторять это в третий раз? Дело в том, что Дания оказалась настолько напуганной пандемией, что взяла и отменила масочный режим в большинстве общественных мест, также был существенно ослаблен ряд других антиковидных мер, а «вишенкой на торте» стало увеличениеразрешенной вместимости стадиона в Копенгагене до 50%. То есть посетить матчи Евро 2020 смогут уже не 12, а 25 тысяч болельщиков. Датских болельщиков. Бельгийских болельщиков. Финских болещиков. Но не российских.

Теперь для полного счастья Дании нужно не пустить в Копенгаген не только болельщиков, но и саму сборную. У игроков ведь тоже нет прививки, одобренной ЕС. А судя по выбывшему из-за коронавируса Мостового, вероятно, вообще никаких прививок.

Страшные люди эти датчане.