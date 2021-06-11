Главное — не уснуть!

Предложение Трампа Байдену не засыпать во время переговоров с Путиным в Женеве очень точно характеризует состояние здоровья нынешнего президента США. Брежнев или Черненко в их худшие годы по сравнению с ним — бодрые, спортивного типа молодые люди. Тяжело больной человек, контролируемый своим окружением и стоящими за ним людьми… Кто управляет Америкой, Б-г знает. Чиновники? Так они там все между собой дерутся, как и положено представителям конкурирующих в борьбе за власть и полномочия ведомств. Конгресс? Ну — это даже не смешно. Чем и кем могут управлять все эти ребята, кроме своих собственных офисов? Корпорации? Б-же, благослови и спаси от них Америку!

Теневое «глубинное» правительство? А оно есть? Помимо всего того змеиного клубка лоббистов, бюрократов, представителей и радетелей различных меньшинств, СМИ и хозяев социальных сетей, которые друг друга любят, как собака палку… Нет, нас и китайцев они любят ещё меньше, но в России и Китае хотя бы ясно, кто командует парадом. Как он им командует, особенно у нас, какие внизу кадры и как они работают, вопрос особый, но по верхним эшелонам сомнений нет никаких. Ну, какие ещё есть предложения по возможным вариантам ответа на вопрос «Кто командует Америкой»? Не военные и не ФБР точно. Времена не те. Грант, Эйзенхауэр, Гувер… Было, но очень давно. ЦРУ или какие-то другие местные спецслужбы? Никаких шансов. После Буша-старшего…

Вопрос этот, между тем, отнюдь не теоретический. Вот-вот Путин встречается с Байденом в Женеве. О чём они будут говорить, можно только гадать. О чём могут и могут ли в принципе о чём-то конкретном договориться, тем более. Не исключено, что не могут. Просто зафиксируют позиции и разъедутся в разные стороны. Всё остальное — по принципу «темна вода во облацех». Благо, иллюзий в отношении американцев, их намерений и того, к чему приводят договорённости с ними, в России больше нет никаких. И это сильно отличается от того, что было между нами за последние 30 лет. Эйфория закончилась, доверие на нуле, желания строить из себя идиотов, невесть зачем, никакого. Не оценят. Так что, может, Байдену и впрямь лучше встречу с Путиным продремать? Хоть отдохнёт немного…