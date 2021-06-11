Деловой подход

«Договор по открытому небу», из которого первыми вышли Соединённые Штаты, мы денонсировали? Денонсировали. Европейцы взвыли, но это их проблемы. Открытость вещь, конечно, хорошая, но только взаимная. А когда она с одной стороны есть, а с другой действует что-то, вроде «Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок», — это никакая не открытость, ради всеобщей безопасности, а идиотизм. Чего в нашей новейшей истории и так было с избытком — не хватало ещё продолжать эту сомнительную игру с заранее обусловленным проигрышем в условиях, когда никто даже приличия ради не готов скрывать, что игра идёт в одни ворота и ворота эти наши. Была охота бесконечно играть роль дворового дурачка…

Теперь, менее, чем за неделю до саммита в Женеве, Россия вышла из Меморандума по открытой суше, что в первую очередь бьёт по американским дипломатам, особенно тем, кого в просторечье называют разведчиками. Отныне никаких поездок по стране на длинные дистанции в уведомительном порядке. Всё согласовывать заранее, все поездки декларировать и вестись они будут под куда более жёстким контролем, чем после 1992 года, когда Ельцин начал играть во все эти игры, демонстрируя, что Советского Союза с его строгими правилами поведения больше нет. Итоги его политики налицо: потеряно в пользу американцев и их союзников всё, что только можно было потерять, причём без малейшего толку и хоть какой-нибудь пользы. Зачем?!

Критики нового российского внешнеполитического курса буквально исходят на г-но, стращают всяческими бедами и показательно скорбят в средствах массовой информации либерального толка и в интернете. Понять их можно: обидятся кураторы и спонсоры, грантов не будет. Уйдёт привычная халява, ставшая для многих рутиной. Не позовут на очередной семинар, конференцию, стажировку. Не будет грантов, презентаций книг и докладов, приёмов и светских раутов. И вообще, много чего не будет. Правда, рано или поздно восстановится паритет в отношениях, но кого он всерьёз последние 30 лет интересовал, тот паритет. Терепели же? Чего вдруг перестали… А пока суть да дело, приближается встреча Байдена и Путина, на которой им явно будет, что обсудить. И вот это уже деловой подход.