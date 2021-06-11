Почему итальянские картофельные ньокки — это высокая европейская кухня, а наши ленивые вареники — нет? Никогда этого не мог понять. Точно так же, как то, почему никто нигде в мире не делает на завтрак сырники. Потрясающе нежные, творожные, иногда с изюмом, с густой сметаной или с вареньем, непременно с кислинкой и без косточек, на выбор гостя. Не понимал и не пойму, почему никто нигде не делает блинов на опаре, толстых, ноздревато-дырчатых, которые так хороши, особенно зимой, с той же сметаной и икрой или слабосолёной сёмгой, розоватой, собственного изготовления. О домашней консервации и говорить не приходится. Чего только наш человек на зиму не заквашивает, не солит и не маринует…

Закатывается всё, что только растёт. Что-то на закуску, что-то к чаю или в виде компотов. Повидло и варенье всех типов и видов, пастила и цукаты, сухофрукты и прочие домашние десерты у всех изготавливаются по собственным рецептам, семейным, оставшимся от мам и бабушек невесть с какой поры — кое что явно с дореволюционной. Отдельная тема — морсы и квасы. Совсем отдельная — сушёная и вяленая рыба или сало — копчёное и солёное, с мясными прослойками и без… Заставь американца или европейца собирать и сушить грибы в лесу — застрелится. А скорее всего этими самыми грибами и отравится. Ягоды — то же самое. Почему — Б-г весть. Земля у всех одна и та же. Что им, кроме итальянцев с их оливками и испанцев с оливками и хамоном, убудет, в свободное от офиса время на ней попахать с толком и результатом?

Но даже спрашивать об этом неприлично. Что они, фермеры, что ли? Ну, не фермеры. И мы не фермеры. Но какой кайф, когда внуки набрасываются, нагулявшись до упаду, на бабушкины кабачковые оладьи! Когда гости, пропустив по маленькой, по заслугам оценивают маринованые домашние патиссоны и идёт соревнование между хозяйками на тему того, что из травок и специй добавлять в огурцы для лучшего засола. Когда, наконец, с мангала снимается шашлык и на практике проверяется, на чём его лучше мариновать… О свежайшей, только что закопчённой в своей собственной коптильне рыбе и не говорим. Как и о самогоне двойной, тройной и прочей очистки, который даст фору многим благородным импортным напиткам. Впрочем, они всё это компенсируют демократией. Несчастные люди!