{ 10 июня 2021 }

Филипп Киркоров в окружении красавцев-мужчин с голыми торсами

Рубрики: [Скандалы]  [Шоу-биз]  
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Филипп Киркоров и красавцы мужчины с голыми торсами

Бьюти-блогер Лисса Авеми подняла одну из самых острых тем — поддержку ЛГБТ — сообществ, в результате чего в социальных сетях разгорелся настоящий скандал. Одни раскритиковали смелую девушку, другие же, наоборот, яростно поддержали ее. Напомним, что месяц гордости в своих Instagram также поддержали: Мадонна, Кара Делевинь, Леди Гага и другие звёзды.

Вчерашний скандал Киркоров-Крапивина-Лобода породил массу негодований в сети. А виной всему стала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая под фотографией Филиппа Киркорова и блогера Давы, где мужчины нежно держались за руки подписала, что таких на Кавказе разделывали на шашлыки. Дальнейшие события развивались со скоростью света. Певица сообщила, что не разделяет мнения своего продюсера, поп-король эстрады решил не молчать, а проехался, буквально танком, по обеим девушкам, заодно обвинив Лободу в жестком плагиате. В результате всей этой заварушки Светлана Лобода лишается своего продюсера. Об этом в своей социальной сети сообщила сама Крапивина. Собственно началась вся эта заварушка после недавней музыкальной премии «Муз ТВ», где по-большому счету забыли про слово «музыка» и «культура», а новомодные блогеры и именитые эстрадные звезды эксплуатировали тему ЛГБТ. Блогер, а ныне певец Игорь Синяк пришел в женском платье, кумир молодежи Даня Милохин не определился с костюмом для церемонии, а посему с одной стороны его туалета виднелось платье, а с другой — мужской костюм, но всех переплюнул Филипп Киркоров. Поп-король приехал с блогером Давой на свадебной машине в окружении красавцев-мужчин с голыми торсами. Молодые люди всюду стояли в обнимку и наслаждались окружением друг друга. 

Даня Милохин

А ведь именно первый летний месяц явился — месяцем гордости в поддержку ЛГБТ. 

Острую тему подняла бьюти-блогер Лисса Авеми.

— Пользуясь случаем, напишите, кому не стремно про это говорить, о вашей ориентации, — так начала пост в своём Instagram Лисса в поддержку месяца гордости.

Блогерша рассказала, что в последнее время мир действительно стал более толерантным, и теперь не обязательно тщательно сковать свою ориентацию. 

— Как я отношусь к людям с нетрадиционной ориентацией? Мы не можем осуждать людей за их предпочтения, даже если считаем их кринж. Каждый имеет право быть счастливым с тем человеком, которого он выбрал сам и я очень хочу, чтобы люди чувствовали себя в своём выборе свободно и не боялись, — добавляет Лисса.

Игорь Синяк

Поклонники разделились на два лагеря. Одни осудили девушку за подобные высказывание, другие же, наоборот, полностью согласны с Лиссой.

Другие блогеры тоже высказали свое отношение к ЛГБТ-сообществам, а также отношение к однополой любви. 

Блогер и продюсер Мария Погребняк:

— Я не очень положительно отношусь к этой истории все же я за разнополую любовь. Это НЕ значит, что я считаю недопустимым выбор любить людей своего пола, совершенно нет, люди могут и даже должны сами решать как им жить, кого любить, с кем создавать семью. Но все же я не приветствую чрезмерный показ этого, ведь у молодых людей все же складывается определённое видение мира на примере взрослых. А природой в нас заложено то, что Семья — это именно мама и папа, да и для продолжения рода необходимы именно два пола. А остальные вариации любви это больше отпечаток прошлого, а именно — детства, когда люди пытаются сбежать от боли, причинённой противоположным полом.

Филипп Киркоров и блогер Дава

Блогер, общественный деятель Яна Sims:

— Если честно, я безумно рада, что наше общество развивается, и что признать какое-то своё отличие от массы это, наконец-то стало вызывать чувство гордости и поддержку со стороны окружающих! Почему разнополые пары могут выглядеть как они хотят, проявлять свои чувства как хотят и где хотят и ощущают полную свободу, а те пары, которые отходят от канонов должны быть ущемлёнными и не дай бог они лишний раз посмотрят в сторону друг друга — общество мгновенно осудит. Да ладно бы просто осуждали, а ведь люди настолько безжалостны к тем, кто отличается от них, что любое проявление однополой любви может закончится даже убийством. Вы только задумайтесь: убить человека за его выбор, который не касается других — и это не ужасно!  Тем более люди с нетрадиционной ориентацией не выбирают таких предпочтений для себя, для них было бы даже проще быть как все. Именно поэтому я целиком и полностью поддерживаю движение ЛГБТ!

Блогер Лера Кантур:

— Для меня все люди равны. Каждый делает свой выбор и живет так, как он хочет. С детства мне бабушка всегда говорила: «ты родился один и уйдёшь один». Живи эту жизнь так, как ты хочешь!  Люди только завидуют, ты на самом деле им не нужен. Поэтому ЛГБТ для меня — ветвь свободы слова. Люди живет как им комфортно и это здорово!

Лилия ШАРЛОВСКАЯ.

Фото автора.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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